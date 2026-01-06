人文國中小委外評選仍未過 宜縣府宣布將採公辦公營

宜蘭頭城人文國中小原為公辦民營實驗教育學校，2024年原經營團隊委辦合約未獲審議通過，學校暫由縣政府接續辦理，但在學校家長爭取下，縣政府近期辦理第2次委外評選，共3個團體提出申請，審議結果近期出爐還是未獲通過。

宜蘭縣教育處長陳金奇表示，「初審小組都由專家學者來組成，評選結果3家都未達80分標準。」

縣政府表示，評選標準包含辦學理念、學校經營方向等，共6名專家學者審議，3個團體獲得的分均未達80分合格標準，原因包含團體挹注學校經費未具體，沒有達到公辦民營評選指標等，由於縣府接續辦理期限今（2026）年暑假過後到期，未來學將朝公辦公營模式經營，今年不會再辦理公辦民營評選。

人文國中小家長林怡莉指出，「的確校務上，還有孩子的狀況是影響蠻大的，就是因為公辦公營一定會受限於法規或行政什麼的，所以對於實驗教育而言，我們的老師可以運用的空間變少了。」

學校家長對於評選結果表達失望和茫然，不少家長已經將孩子轉學，他們認為會把孩子送到人文是認同它的教育理念，未來學校公辦公營會失去孩子到校就學的初衷。

宜蘭縣政府教師職業工會理事長葉明政析，「人文有讓人家那種一種感覺是說，今天想到那就做到那，或者是說想要怎麼做，但是它整體要耗費的成本其實是不經濟的。」

但宜蘭的教師團體表示，根據近幾年的觀察，人文國中小原本的教育理念，例如在課程設計這個區塊始終看不到全貌，有想到那做到那的感覺，且教育成本也不夠經濟，不符公共教育精神，至於未來學校將朝公辦公營經營，因為適用法規不同，經營模式變化很大，縣政府應做好規劃跟校內溝通，避免為學校帶來更多衝擊。

