人文國中小師生家長向教育部陳情（2） (圖)

即時中心／張英傑報導今年中央政府總預算屢遭藍白陣營阻擋、行政院所提的軍購特別條例草案也被擋下10次，無法付委審查。行政院秘書長張惇涵今（28）日接受媒體訪問時表示，國防軍事是一項專業，在野黨如果真的支持國軍，不要用侮辱國軍的說法，提他們的軍購特別條例；他坦言，今天已是這會期的最後2天，總預算、軍購特別條例仍然「過門不入」，令人感到相當遺憾。立法院內政、司法及法制委員會今日召開聯席會議，審查「行政院函送中央選舉委員會委員提名名單」，張惇涵列席，並在會前接受媒體聯訪。有媒體提問，總統賴清德喊話「術業有專攻」，但是除了民眾黨自提軍購版本，國民黨也研議相關草案，怎麼看外界擔心如果週五直接付委的話，後續影響會更大？對此，張惇涵表示，國防軍事是一項專業，台美之間要啟動軍購案，必須經過很嚴謹的程序，從我方的建軍構想、戰略規劃，到美國印太司令部、AIT戰爭部等等的共同構想，台灣的安全也是區域和平穩定的安全。他期盼，「術業有專攻」，在野黨如果真的支持國軍，不要用侮辱國軍的說法，提他們的軍購特別條例，如果在野黨想要自行提軍購特別條例，最快速的方法，就是連同行政院版的軍購特別條例一起並案審查，而不是一而再，再而三，已經10次把軍購特別條例擋在程序委員會大門之外，總預算、軍購特別條例今天已是這會期的最後2天，仍然過門不入，令人感到相當遺憾。原文出處：快新聞／藍白別再亂！總預算、軍購特別條例草案無法付委 張惇涵嗆「這句話」 更多民視新聞報導獨家！賴清德鬆口願赴立院國情報告！前提是「這些」！總預算沒過「國旅補助」落空？觀光署說話了 5項優惠方案一次看國民黨擋軍購換新國共論壇 綠轟藍敗家子把台灣當伴手禮

民視影音 ・ 1 天前 ・ 1 則留言