人文國中小師生憂實驗教育壓縮 宜縣府：持續維護

（中央社記者沈如峰宜蘭縣29日電）宜蘭縣人文國中小師生及家長今天向教育部陳情，擔憂學校改為「公辦公營」後，會壓縮實驗教育空間。縣府回應，實驗教育課程與精神會持續，並維護學生權益。

位於宜蘭縣頭城鎮的人文國民中小學是台灣最早的一批公辦民營實驗學校，民國113年原經營團隊合約屆滿，提出的計畫書未獲審查通過，現暫由宜蘭縣政府「接續管理」。

宜蘭縣政府教育處針對師生今天的訴求回應，縣府辦理人文國中小委託私人辦理作業，期待具教育專業經營及財務穩健經營團隊，以公私協力共創雙贏，但歷經113至115學年3次招標，共6家申請單位，評選結果都未達標準。

教育處指出，縣府對於實驗教育具有優良委辦經驗，以岳明國中小（105學年度起）及慈心華德福高中（91學年度起）為例，都深獲家長及各界肯定，對實驗教育的支持及投入資源都逐年增加。

教育處強調，人文國中小歷經3次公開徵求委託私人申請經營，都無申請單位通過；為維護學校實驗教育持續辦理，保障學生受教權益，今年1月22日依法經宜蘭縣學校型態實驗教育審議會審議通過，以公辦公營實驗教育持續辦理。

此外，今年1月14日於校內召開的家長說明會，都有家長代表參加，過程公開透明，依法辦理，縣府將持續溝通，使學校穩健發展，維護學生學習權益。（編輯：張雅淨）1150129