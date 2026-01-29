人文國中小親師生赴教育部陳情 宜蘭縣府：會持續溝通

宜蘭人文國中小家長赴教育部陳情，控訴行政失靈壓垮實驗教育。(記者方賓照攝)

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭人文國中小於2024年公辦民營期滿後，接連3次招標失敗，部分家長、師生及校友今天北上教育部陳情，控訴行政失靈壓垮實驗教育。宜蘭縣政府回應，會持續溝通，使學校穩健發展，以維護學生學習權益。

宜蘭縣政府教育處表示，縣府辦理人文國中小委託私人辦理作業，期待具教育專業經營及財務穩健經營團隊，以公私協力共創雙贏，歷經113至115學年3次招標，共6家申請單位，惟經評選均結果未達評選標準，因此未獲得標。

廣告 廣告

宜縣教育處指出，縣府對於實驗教育具有優良委辦經驗，以岳明國中小(105學年度起)及慈心華德福高中(91學年度起)為例，均深獲家長及各界肯定，對實驗教育的支持及投入資源均逐年增加。

教育處強調，人文國中小雖歷經3次公開徵求委託私人申請，均無申請單位通過，為學校維護實驗教育持續辦理，保障學生受教權益，依法經本縣學校型態實驗教育審議會審議通過，以公辦公營實驗教育持續辦理。

教育處指出，今年1月14日也於校內召開家長說明會，均有家長代表參加，過程公開透明，依法辦理，縣府亦將持續溝通，使學校穩健發展，以維護學生學習權益。

【看原文連結】

更多自由時報報導

宜蘭人文國中小家長赴教育部陳情 控訴行政失靈壓垮實驗教育

佳德鳳梨酥遭砸店 小編竟改成「武林小說」網瘋朝聖

還沒冷完！明晨2區跌破10度白天重回20度 週六恐再迎冷氣團

台中蛋雞場染禽流感涉隱匿 1/10即出現症狀仍出蛋

