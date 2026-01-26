人文感恩之旅 致敬環保菩薩

環保志工長年以雙手守護大地，將垃圾化為黃金，默默護持大愛清流。為感恩環保菩薩一年來的辛勞，慈濟人文志業主責長蕭毅君，率領大愛電視團隊同仁，展開環保感恩之旅。首站前往中區，包括潭子環保站、長安環保站及台中靜思堂環保站等地，向環保志工表達誠摯感恩。

潭子環保站，響起溫暖歌聲，迎接遠道而來的家人。

「感恩各位菩薩大家好 (好)。」

慈濟人文志業主責長蕭毅君，率領大愛電視團隊同仁，展開環保感恩之旅。

慈濟人文志業主責長 蕭毅君：「感恩所有的環保志工，他們護持大愛台一整年，會到各環保站跟大家感恩，中區是我們的第一站。」

廣告 廣告

沒有主客之分，志工跟主播開心合影，就像一家人。

大愛新聞主播 劉芳瑜：「每次只要播到環保菩薩新聞，都會特別地感動，也希望大家一定要保持身體健康，好不好 (好)。」

志工真摯的回應，如同他們平日用雙手，默默守護大地的那分精神。

慈濟志工 林淑嬌：「他們真的很高興，能夠再繼續努力加油，愛地球，不退後。」

一行人也來到太平區長安環保站，向長年在社區付出的環保菩薩們，親自表達感恩。

慈濟志工 林坤賢：「(環保志工)他們自己本身，就已經修到福慧，又可以把那個力量，再去協助，去度人。」

慈濟志工 黃玉櫻：「給我們環保志工很大的鼓勵，感恩大愛台把我們的付出，化成清流，然後繞全球。」

最後一站來到台中靜思堂環保站，平時這裡是環境教育設施場所，志工到位，能立刻變身。

慈濟志工 呂清音：「平常你們來看，你們不會覺得這裡是一個環保站，但是當環保志工進來的時候，這裡馬上就變成一個，跟外面一樣的環保教育站。」

中區環保站巡禮，彼此祝福感恩，在溫馨互動中，讓環保與大愛清流，永續流轉。

「新年快樂。」

更多 大愛新聞 報導：

寒冬送暖點心燈 豐盛物資過好年

人醫會光復義診 醫師揮毫送祝福

