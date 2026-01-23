人文教育灌溉幼苗 溫暖擁抱分享愛

高雄大愛幼兒園今天舉辦歲末祝福，孩子們展現學習成果，靜思精舍法師，也送來暖暖的大擁抱！

「大太陽 太陽出來放光芒。」

跟著音樂動起來，高雄大愛幼兒園幼童，展現平時的運動成果，更向精舍法師分享老幼共學的收穫，「(香草)可以做按摩棒之外，我們還拿來玩 (怎麼玩)，我們跟阿公阿媽玩井字棋。」

高雄大愛幼兒園園長 陳佩憶：「今年剛好是我們的慈濟60周年，所以我們真的很法喜，(剛好)上人在我們高雄靜思堂，然後還有精舍法師，帶來師公上人的祝福。」

幼兒園舉辦歲末祝福，孩子不只拿到福慧紅包，更收穫與法師的暖暖擁抱！高雄幼兒園幼童 陳奐全：「一起給師父，溫暖的一個大擁抱，很溫暖 (很溫暖) 很快樂。」

靜思精舍 德寋法師：「我們有很多爸爸媽媽對不對，(對) 因為志工爸爸媽媽，有沒有愛你們 (有) 有，所以你們都是很有福的小菩薩。」

有愛的環境，教孩子學會付出愛， 高雄幼兒園幼童 蔡敬禾：「小朋友會帶錢 拿去投，(為什麼要投) 因為要幫助別人。」

懂得將愛付出行動，也讓高雄大愛幼兒園的孩子更有福氣！

