人文教育美國生根 培養小小世界公民

也是培養好的觀念，對象是一群孩子們，美國加州核桃市的慈濟小學，舉辦歲末活動，呈現人文教育的成果。另外，慈濟教育園區有一場兒童冬令營，目的是要培養小小世界公民。

一棒敲下，糖果四散，紙屑紛飛，現場歡呼聲此起彼落。這是源自墨西哥的傳統遊戲皮納塔，象徵克服困難，迎來好運，在慈濟教育園區的冬令營，迎接新年，體驗跨文化的心靈啟蒙。

冬令營學員 瑪莉亞姆：「學校也教導我們要友善有愛心，要善待同學和朋友，我覺得我可以透過說好話，來改變世界。」

廣告 廣告

製作墨西哥的素食料理，則是在課堂上透過動手做，了解健康茹素、尊重生命。

冬令營學員 蔣恩霖：「我包了南瓜在餛飩裡面，好好吃。」

冬令營學員 伊恩：「吃肉的時候，你必須殺死動物，但吃素，你不需要殺死動物，它們是用豆腐之類的東西做的。」

慈濟小學從十月就開始練習的歌舞節目，終於在家長面前精彩登場。

家長 卡門：「我特別欣賞老師和孩子的互動方式，從他們的眼神和表情可以看得出來，孩子們是真心喜歡這樣的活動，而不是那種出於害怕，或老師叫我一定要這樣做的勉強感。」

慈濟的教育跳脫宗教與文化的框架，穆斯林把孩子送來就讀，學習如何做一個好人。

家長 馬薩特與安姆：「我一直相信佛陀的教導，是在幫助人覺察自我，懂得愛自己，從而有能力去愛所有的人類，在我看來，宗教、膚色、種族，這些都只是貼在「人」之前的標籤，我們首先都是人。」

家長 蔡慧聰：「我兒子的中文在這進步非常多，我的孩子本來就很有個性，但在這裡，他學會了感恩，也對身邊的事物更有同情心。」

帶孩子們從活動、從日常體驗出發，心懷善念看世界，愛的種子在孩子們心中悄悄萌芽。

更多 大愛新聞 報導：

南加州秋季學術競賽 學習華語展成果

德州幸福校園計畫 為清寒學子添暖意

