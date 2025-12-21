人文藝術週圓滿 美感生活盡在其中

2025關渡人文藝術週來到最後一天，慈濟關渡靜思堂內外音樂聲不斷，小提琴、大提琴交織出溫暖旋律，管樂演奏、繪本說故事接力登場，從舞台演出到親子互動，把藝術、美感與生活教育，帶進社區，也陪伴孩子在歡樂中畫下圓滿句點。

小提琴、大提琴交織出優美旋律，一首精心改編的耶誕歌，迴盪在慈濟關渡靜思堂。NS在充滿耶誕佳節的氛圍中，緊接著一首"月亮代表我的心"做為壓軸曲目，小小樂手們齊聚舞台，為演出帶來最後高潮。台北市文化國小弦樂團 楊同學：「看到別人很開心，就覺得自己也是拉的不錯。」

台北市文化國小弦樂團 黃同學：「我覺得人家的尖叫就覺得，能讓我的煩惱一掃而空。」

台北市文化國小弦樂團指揮 蔡昌宏：「今年有受邀到藝術週來，事實上家長 孩子跟校方都非常開心，所以我們在準備曲目，我們都盡量讓可以跟現場觀眾，互動多一點的曲目，都希望可以跟觀眾拉進一些距離。」

除了文化國小弦樂團，跟桃源國小管樂隊帶來的熱鬧演出，舞台另一頭，也有老師用說故事的方式，陪著孩子走進繪本世界。繪本作者 詹迪薾：「從食物變食品的過程，然後小老鼠就誤闖到，工廠的生產線上面。」

透過故事情節，也把生活裡的飲食觀念，悄悄說進孩子的心裡。繪本作者 詹迪薾：「希望藉《鼠國王的妙薯方》，這本書這個故事， 然後讓小朋友知道，食物跟食品之間的差別， 然後食物的烹調方式，也會影響他這個最後，吃到肚子裡面去健康與否。」

在2025關渡人文藝術週的最後一天，音樂、繪本與生活教育交織其中，讓孩子在聽、看、玩之間，把健康與美感，一起帶回家。

