人文藝術 奇美無牆醫院有溫度

奇美醫院副院長湯宏仁（右三）、副市長葉澤山（左三）與加護病房小組長陳若曦（右二）、病人女兒江小姐（左二）在得獎攝影作品前合影。（曹婷婷攝）

用照片敘說醫療溫暖故事！奇美醫療體系11月推出「奇美月」活動，落實無牆醫院理念，把專業知識帶出醫院、藝術與人文走進照護。奇美醫院教學部部長廖家德說，希望藉由展覽，讓病人與醫護人員多一點相互理解；藥劑部部長蘇慧真說，醫院有許多醫療故事，但民眾不知道，期許這個展覽傳遞「醫療是有溫度的！」

奇美醫院永康院區前身為逢甲醫院，創立於1968年，2000年升格為醫學中心，目前共有永康、佳里、柳營3個院區，總病床數2537床，南科奇美醫院動工中，預計3年後完工，約增加200多床。副市長葉澤山形容，對台南人而言，奇美醫院可說是台南市民的「護民神山」。

秉持創辦人許文龍「文化與醫療並重」初衷，奇美醫院今年首度將以往的關懷月，改成「奇美月」，讓醫學、藝術與人文3箭齊發，1日起陸續在吳園藝文中心、奇美博物館、永康奇美醫院推出多場活動。

吳園醫學人文特展1日揭幕，展出醫療人員與病人的真實故事。蘇慧真說，藉由此次展覽希望讓民眾了解，醫療人員背後全心全意付出過程。教學部長廖家德說，期盼醫病之間可以多一點理解，醫護人員和病人之間不免產生誤解，希望大家可以看到醫療的限制，在這些限制底下互相包容。

在加護病房服務17年的護理師陳若曦表示，加護病房可能是冰冷、充滿警報聲的地方，但在她眼中，每位病人和家屬背後都有感人的故事，看著病人從病懨懨到復原，是支持她走下去的力量。江小姐母親因腦瘤開刀住進加護病房，她分享，「如果不是這群醫護人員，我就沒有媽媽了！」一句話道盡內心感動。