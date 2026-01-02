人文融入新課綱 品德教育成果看得見

第一屆大愛引航之友聯誼會，來自檳城和吉打共33所幼兒園及安親班代表，齊聚一堂，針對2027年國家教育新課綱展開深度交流，也見證人文教案在七所教育機構帶來的豐碩成果。

首屆大愛引航之友聯誼會，在檳城慈濟教育中心舉行，來自檳城和吉打共33所幼兒園及安親班代表，齊聚一堂。慈濟將20年的幼兒人文教案整合為五大主題，免費提供給幼兒園及安親班，經過一年的實踐，靜思語教學及慈濟教育共善項目，在七所教育機構，展現豐碩成果。

Little Bell幼兒園園長 邱佳敏：「我們的幼兒園也是有一直，在帶著(小朋友) 用靜思語，帶一些活動 我們有製作環保，然後有怎麼去 愛心篇，怎麼去幫助 讓小朋友知道，如何幫助其他人 其實他們，雖然還小 其實他們也是，有能力幫助其他的小朋友。」

D’Monte創辦人 吳家珍：「明年我們就會用 自愛是報恩，付出是感恩(的主題當教材)，所以明年我們會再用這兩本，來再做一些課程給小朋友。」

Tree Tops培苗幼兒園老師 曾秀玲：「我在教靜思語的時候，我有幾個小朋友 他們很可愛，他們的好奇心很強，就是問我 這靜思語誰教的，是誰寫的 我就開YouTube，給他們看 (告訴他們)所以這些字，都是上人寫出來的靜思語，然後他們才明白 原來是，不管什麼種族 都是可以用靜思語。」

教育不僅是知識的傳遞，更是愛的流動。慈濟教聯會與大愛引航之友的攜手，讓人文教育的種子，在馬來西亞教育界不斷深耕、發芽、茁壯。

Clever Lip Sin安親班老師 陳依依：「往往我們都教(學生) ，他最感恩的那件事情和人是什麼，但是同學們可能缺乏的是反思，因為我們教 他只是輸入進去，但是沒有輸出 其實沒有辦法，真的消化到那個學會的東西，其實教育最大的意義跟方向，最後應該是能夠讓學生，把學會的東西 應用在生活裡面。」

期待愛與人文教育，讓馬來西亞未來的棟梁，在感恩與付出的滋養中，茁壯成長，成為社會良善的力量。

