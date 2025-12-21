人文週壓軸 植感蔬食健康選擇

今天在常不輕有一場很特別的講座，是由台灣蔬食營養協會的營養師來分享蔬食對於失智症預防的好處。關渡人文藝術週來到最後一天，今天依然人氣滿滿，許多人都為了蔬食市集上的美味餐點，而有一攤心齋餐車，來賣炸豆包漢堡，也分享他為何起心動念賣起蔬食。

蔬食業者 Ricky：「我們市場也會有抓到一些老鼠，就是用籠子，那時候我抓到，我是帶牠去放生，帶牠去遠遠的空曠的地方放生，結果我把籠子打開的時候，牠還回頭對我，那種動作就像是感謝我的樣子。」

一個可愛的理由，卻徹底顛覆了Ricky的飲食習慣。********D***********************堅定吃素的信念，延續到了他的心齋游牧號餐車上。蔬食業者 Ricky：「希望大家可以了解說其實，吃素這一餐沒有肉，也可以很好吃，也可以很滿足 也可以吃得飽。」

炸好的豆包，像漢堡一樣包進可口蔬菜，心齋餐車就在關渡人文藝術週的蔬食市集上。********D***********************這裡不只有美味的餐點，也有營養師舉辦蔬食講座，********D***********************許多人帶著困惑而來，滿載而歸。民眾 馮女士：「我因為自己也是吃素，差不多十幾年，我也有去檢查身體，我是盡量吃不要有素肉的，也就是加工製品，可是很奇怪，我的壞的膽固醇慢慢升高。」

********D***********************台灣素食營養學會營養師 陳婷鈺：「蛋白質一直以來，都是一個很常被問的問題，吃素缺乏蛋白質，尤其是只要有人生病了，或是年老了 有骨鬆，或是有肌少症，通常就會可能被家人，或是身邊的人建議說，要吃肉。」

不只是教民眾如何正確攝取蛋白質，營養師婷鈺更和大家分享素食的最新發現。台灣素食營養學會營養師 陳婷鈺：「如果吃對的話你可以攝取到，維生素E DHA也沒問題，藻類就有DHA可以補海藻油，只要有補充B12這些，再加上大量蔬果的抗氧化物，這些抗氧化物就可以把，身體發炎的指數降低，全身性發炎其實是，很不利於(延緩)失智的。」

