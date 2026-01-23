人本交通持續推進 桃園中山路道路多目標改善工程地方說明會

人本交通持續推進，桃園市桃園區中山路道路多目標改善工程地方說明會。（工務局提供）

記者陳華興／桃園報導

為實踐以人為核心、建立舒適的永續交通環境，養工處預計改善桃園區中山路(民族路~朝陽街)的人行環境，結合都發局辦理的景福宮周邊道路與人行道改善工程及養工處辦理的民權路與成功路口藝文生活通學步道，以提升其周邊人行品質，創造步行友善的空間。

養工處二十三日表示，本工程改善長度約五百八十公尺，現況有人行淨寬不足、私設斜坡道、佔用物、電箱、不合無障礙設計規範動線、無人行空間、無實體防護的現象，在民族路至民生路段，預計縮減車道淨寬，整合停車空間為停車彎及設施帶，並增加人行道淨寬等方式，改善人行環境及停車空間；在民生路至東園街段，整合標線型人行道、側溝、路肩並縮減車道淨寬，以增加實體人行道及安全欄杆，提供行人更實體的防護空間。

考量該路段範圍車流量高，在路口安全防護部分，則參考公車及貨車的轉向軌跡進行改善，並增設欄杆提升行人停等安全；團隊並觀察車輛使用習慣，以交叉路口十公尺內、車輛出入口左右延伸三公尺內、公車停靠區前後十公尺內、消防栓左右延伸五公尺內不劃設原則，少量減少汽車停車格自五十一格至三十八格、增加機車停車格自三十五格至九十九格，並保留無障礙汽車格及機車格不做數量更動。

為充分與地方溝通，了解居民需求與意見，訂於一一五年一月二十二日下午二時於民生里活動中心召開「桃園區中山路多目標改善工程(民族路至東園街段)」地方說明會，部分採設置實體人行道及標線型人行道(民生路至東園街)，計畫施工雙向總長預計約一千一百公尺，本案工期預計一百八十日曆天，採分段施工避免全線同時施工造成通行阻礙時間過長，另施工時間為上午九時至下午四時，避開上下班尖峰時段，經地方說明會里長及里民表示施工建議事項，本處並逐一列入修正及討論改善，後續設計規劃進一步完成修正完成後，將再行召開說明會以利民眾更為了解工程細節。