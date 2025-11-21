人本交通 新北奪金安獎雙冠

全國交通安全最高榮譽「金安獎」二十一日舉行頒獎典禮。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠∕新北報導

全國交通安全最高榮譽「金安獎」二十一日舉行頒獎典禮，新北市政府以踏實推動政策、勇於創新及團隊跨局處合作的成果，一舉奪下「交通安全教育」與「公路監理」兩項分組冠軍。市長侯友宜表示，保障市民交通安全，市府責無旁貸，未來將持續以「人本交通」為核心，打造更安全、智慧、便利的交通環境。

侯友宜說，塞車是市民最關心的交通問題，新北市一一五年將正式啟動新北智慧運輸中心，整合智慧交通、智慧停車及智慧公運系統，以更先進、科學且人性化的交通管理，全面提升城市交通治理能量，邁向新一代全智慧交通管理模式，加速實現「道路交通事故零死亡」願景。

廣告 廣告

他指出，五股、林口交流道匝道陸續完工，淡江大橋預計明年上半年通車，捷運三鶯線也準備啟動營運。隨著重大建設逐步落成，整體路網將更完整、區域串聯更快捷，帶動重劃區與各區域發展更具動能。

侯友宜強調，未來交通的挑戰不僅是「道路要順暢」，更重要的是讓公車、捷運、自行車、行人、汽機車等各種運具，都能在密集且交織的都市交通環境中安全共存。

這次新北市道安團隊在交通安全教育評選績優獎，由莒光國小獲得國小組特優，此外也有導護人員、交通警察與義勇交通警察榮獲個人獎項，以感謝這群為新北市交通安全默默付出與努力的交安英雄。