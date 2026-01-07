人本工程動工 一中商圈 迎交通黑暗期
台中一中商圈、中友百貨周邊的交通黑暗期來了！台中市政府與內政部國土管理署斥資8029萬元推動的北區三民路三段（太平路至五權路）人本環境改善工程，7日正式動工，預計今年底完工。由於施工路段位處北區交通樞紐，工程期間車流與人潮交織，周邊商家與通勤族直呼「更塞了」。對此，市府建設局表示，將採分段施工方式降低衝擊，並力拚提前完工。
中市府建設局長陳大田指出，市府近年陸續推動忠明南路、進化路、進化北路等多項人行環境串聯改善工程；此次針對三民路三段進行改善，該路段沿途經台中科技大學、一中商圈及中友百貨等重要節點，平假日人潮絡繹不絕，過去因人行道狹窄，學生與行人「與車爭道」的驚險畫面頻傳，改善工程勢在必行。
面對施工帶來的衝擊，當地通勤族與商家叫苦連天。不少上班族直言，該路段平日已是交通瓶頸，施工後塞車回堵更嚴重，一中商圈店家則憂心，施工圍籬不僅阻礙卸貨，更會讓消費者因交通混亂而卻步。
這項改善工程全長904公尺，施工項目包含大幅拓寬人行道、沿線增設12處行人庇護島、改善43處無障礙坡道，藉此縮短行人暴露在路口的時間。此外，為消除天際線亂象，將推動電纜地下化及18支號誌照明共桿；針對車流瓶頸，則增設「偏心左轉車道」，目標完工後縮短車輛待轉時間，提升行車效率。
出席動工典禮的衛生局長曾梓展則表示，北區是台中市原市區8區中，65歲以上長者人數最多、人口老化最嚴重的區域，因此更需要友善且安全的步道空間供長輩行走，這項工程對落實高齡友善城市至關重要。
市議員陳俞融則質疑，三民路三段是北區的交通命脈，此次施工範圍廣達2.2公頃，呼籲市府務必事前規畫完善的替代道路與疏散措施，並要求交通導引人員全天候落實職責，避免讓一中商圈的交通雪上加霜，演變成交通災難。
立委黃健豪則坦言，拓寬人行道短期內的確會衝擊行車習慣或停車空間，但參考國外成功經驗，行人環境優化才是帶動商圈繁榮的長遠之計。他呼籲市民共同度過這段觀念轉型的陣痛期，支持大眾運輸與人本環境的結合。
面對地方焦慮，建設局說明，工程將採分段施工，盡量提早完工，力求讓交通影響降至最低。
