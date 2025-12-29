人格毀滅！民代曝新北捷運「掛狗牌」羞辱員工 新北捷運公司七百字澄清

記者陳韋帆／新北報導

新北市議員鄭宇恩揭露，淡海輕軌一名員工因工作失職，被主管勒令在胸前掛上寫有「人力沒有PO」的說明牌，並拍照上傳群組供眾觀看，她痛批，這種「掛狗牌」的作法是赤裸裸的人格毀滅。（圖／翻攝新北市議員鄭宇恩臉書）

新北捷運公司驚傳職場霸凌案件！新北市議員鄭宇恩揭露，淡海輕軌一名新進同仁因未在群組張貼資訊，竟遭主管勒令在胸前掛上寫有「人力沒有PO」的說明牌，並拍照上傳群組供眾觀看，她痛批，這種「掛狗牌」的作法是赤裸裸的人格毀滅，要求勞工局介入。新北捷運公司則以七百餘字聲明表示，職場不當侵害採取「零容忍」標準，已主動立案並啟動獨立調查機制，若屬實將嚴懲。

除「掛狗牌」事件，鄭宇恩還提到，新北捷運身為資本額30億之大公司，每逢預算審查皆宣稱會推動薪資與工時制度系統化，但公司至今仍以Excel製表人工計算員工工時，導致津貼明細與薪資單遲發；此外，司機員反映排班過於緊湊，表定8小時需跑6趟次，導致休息時間不足，且加班費申請困難。

廣告 廣告

鄭宇恩批新北捷運羞辱式管理有害身心，除掛狗牌事件，還有「薪資及津貼明細遲發」等問題，總經理應負責並向全體員工道歉。（圖／翻攝新北市議員鄭宇恩臉書）

鄭宇恩批新北捷運羞辱式管理有害身心 總經理應負責並向全體員工道歉

鄭宇恩表示，此次「掛狗牌」事件凸顯新北捷運內部缺乏勞權與職安觀念。處理工作疏失不應使用羞辱式手段傷害員工身心，這不僅是管理失能，更可能影響整體大眾運輸安全。她強烈要求新北捷運停止任何公開羞辱行為，並要求總經理應負起管理不當的責任，正式向全體員工道歉，同時追究相關主管的法律與行政責任。

她說，新北捷運局還有「薪資及津貼明細遲發」問題，該項目2023年就曾被勞工局裁罰，迄今仍有員工陸續反映同樣問題，而且近期還接獲多起司機員陳情，指控巡檢時間不足、休息空檔被壓縮。雖然公司宣稱推動系統化，但基層同仁仍面臨不透明的流程。

鄭宇恩強調，新北捷運應全面檢討管理文化，建立透明可追蹤的申訴機制，並確實保障員工的加班權益，避免因員工過勞而產生的行車風險。唯有健康的職場環境，才能帶給市民真正安心的服務。

新北捷運公司針對「掛狗牌」事件表示，將秉持毋枉毋縱原則釐清事實，至於其他情事，新北捷運公司則強調勿過度渲染。（圖／記者陳韋帆攝影）

針對「掛狗牌」事件將調查 但新北捷運強調勿過度渲染

新北捷運公司表示，針對「掛狗牌」疑雲將秉持毋枉毋縱原則釐清事實。公司設有保密申訴管道，鼓勵同仁反映不當侵害。公司虛心接受建設性建議，但認為過度渲染的匿名指控可能打擊第一線士氣。新北捷運將持續展現改革決心，並透過穩定的營運成果回應社會期待，守護每一趟旅運安全。

另針對薪資遲發指控，新北捷運公司表示，此事顯有誤解，公司採行「預發制」，月初即先行撥付薪資，絕無遲發情況。此外，公司已針對司機員的「任務卡」內容進行優化，在合規基礎上增加休息空檔。公司近年亦推出租屋補貼、員工宿舍及夜點費提升等多項激勵制度，期盼能讓同仁專注本業，絕非外界所言之制度失能。

更多三立新聞網報導

買房子錯了嗎？黃金、股市2025完勝房市！專家：資金流向已傾斜

獨家／坐電梯地震墜樓怎辦？落地前跳一下沒用 專家曝唯一面對方式

獨家／今天最危險！地震後恐引爆建物地雷 他喊全台警戒：當心空中殺機

獨家／1227地震新建案「牆壁、磁磚」爆裂 住保會曝求償對象：不賠可告

