人機協同作戰大躍進！美海軍F-35飛行員平板操控多架無人機

首次上稿 02:40更新時間 06:53〔國際新聞中心／綜合報導〕美國海軍飛行員已成功完成訓練，能夠在F-35「閃電II型」戰鬥機的座艙內，透過觸控平板電腦同時操控多架無人機。「國防新聞」(Defense News)10日報導，這項具有里程碑意義的戰術演練，是在位於馬里蘭州的海軍航空作戰中心航空器部(NAWCAD)內、五角大廈所屬的聯合模擬環境(JSE)中進行。JSE採用先進的建模(modeling)與模擬技術，使飛行員能在高度安全的環境中，有效累積各類任務的飛行經驗，並演練複雜戰術。NAWCAD司令、海軍少將伊文斯(Todd Evans)在聲明中表示：「現代戰爭對我們的飛行員提出更高的要求。這項里程碑展現了聯合模擬環境在賦予飛行員贏得未來戰爭所需先進戰術方面的關鍵影響。」在這次戰術演練中，F-35飛行員利用平板電腦，同時操控多架協同作戰航空器(Collaborative Combat Aircraft)。這些結合人工智慧(AI)運作的自主無人系統，可做為飛行員的「忠誠僚機」(loyal wingmen)投入作戰。訓練期間，飛行員與無人機以夥伴關係共同參與戰鬥，彼此通訊協同，並以精準導引飛彈對目標實施精確打擊。去年，空中「人機協同作戰」戰術出現重大進展，美國空軍飛行員在佛羅里達州艾格林空軍基地(Eglin Air Force Base)將兩架Kratos XQ-58A「女武神」(Valkyrie)無人機整合到實戰機動演練。同時，聯合模擬環境也首次見證陸戰隊F-35與空軍F-22飛行員進行跨軍種整合訓練，以聯合作戰編組方式運作。聯合模擬環境計畫在2026財政年度新增多款飛機與武器系統納入訓練體系，包括EA-18G「咆哮者」電子作戰機、E-2D「先進鷹眼」空中預警機，以及F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰鬥機。

【看原文連結】

更多自由時報報導

遭5萬隻鳥擊！濟州航空179死空難 機長生前75秒絕望對話首曝光

入境卡標中國台灣 半導體主管不爽去 韓國客戶致歉曝「實情」

一文看懂！ 川普為何強索格陵蘭 專家拆解丹麥籌碼盡失3大原因

傳美軍秘密武器讓委國士兵「集體吐血」 守衛回憶：連站都站不起來

