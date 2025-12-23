人權人士：美政府放棄驅逐 關恆被遣返危機解除

2名人權活動人士22日表示，美國國土安全部(Department of Homeland Security, DHS)已放棄了遣返非法進入美國的中國公民關恆的計畫。此前，關恆的遭遇引發公眾擔憂，若他被遣返，可能會因為幫助揭露中國新疆地區的人權侵犯行為而受到北京的懲罰。

協助處理本案的旅美維吾爾人權律師阿薩特(Rayhan Asat)表示，關恆的律師已收到國土安全部的一封信函，宣佈撤回將關恆遣送至烏干達的請求。阿薩特表示，她現在預計關恆的庇護申請將「順利且有利地進行」。

人權組織「中國人權」(Human Rights in China)執行主任周鋒鎖(Zhou Fengsuo)也證實了美國政府不驅逐關恆的決定。周鋒鎖說：「我們真的很高興。」

國土安全部並未立即回應置評請求。美國移民暨海關執法局(U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE)的資料庫顯示，38歲的關恆仍被拘留。

周鋒鎖和阿薩特均表示，關恆的法律團隊正努力爭取讓他從紐約一間ICE的拘留設施獲得保釋。

關恆在2020年秘密拍攝了新疆的拘留設施，人權活動人士表示，該設施被用於關押該地區多達100萬名的少數民族成員，尤其是維吾爾人。北京否認侵犯人權的指控，稱政府經營職業訓練計畫，幫助當地居民學習就業技能，同時根除極端思想。

關恆知道他在中國無法公佈這些影片片段，在2021年離開中國大陸前往香港，然後飛往當時對中國公民免簽的厄瓜多。根據非政府組織「中國人權」的說法，關恆接著走線前往巴哈馬，在當地購買了一艘充氣小艇和一台外部馬達，然後啟程前往佛羅里達州。

根據「中國人權」，關恆在海上漂流了近23個小時後抵達了佛羅里達州海岸，該人權組織表示，他拍攝的新疆拘留設施影片在Youtube上發佈，為新疆侵犯人權的事蹟提供了進一步的證據。

不過，該人權組織表示，關恆很快遭到肉搜，他在中國的家人遭到國家安全當局傳喚。

該組織說，關恆尋求庇護，並搬到了紐約州首府阿爾巴尼(Albany)郊外的一個小鎮，試圖在當地過著平靜的生活，直到今年8月遭到ICE幹員的拘留。

在周鋒鎖的組織公開了關恆的案件後，近幾週來，包括國會在內的公眾對關恆的支持大幅增加。在關恆本月稍早出庭前，美國國會議員呼籲提供關恆一個安全港。

美國國會藍托斯人權委員會(Tom Lantos Human Rights Commission)在X.com上寫道：「關恆冒著生命危險紀錄新疆集中營的情況，這是中國共產黨(Chinese Communist Party, CCP)對維吾爾族實施種族滅絕的一部分。」該委員會表示：「現在關恆在美國面臨被遣返回中國的風險，在那裡他非常可能遭受迫害。他應該得到一切機會，留在一個安全的避難所。」

眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會(House of Representatives' select committee on China)民主黨首席議員、伊利諾州的克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)致信國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)，敦促她釋放關恆並批准他的庇護申請。

克利什納穆希寫道，美國有「道義責任聲援新疆人權侵犯的受害者，以及冒著極大個人風險向世界揭露這些侵犯行為的勇敢人士」。 (編輯:柳向華)