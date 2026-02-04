人權公約審查12年 台灣政府對表意自由保障仍左耳進右耳出

【記者 張達威／台北 報導】2025年9月20日各地聲援巴勒斯坦議題之民眾至「台北國際航太暨國防工業展覽會」所在之南港展覽館外，抗議部分台灣參展廠商涉入以色列軍火供應鏈，成為加薩種族滅絕幫兇，當天行動分場外集會與場內抗議行動，集會結束後卻有外國籍人士僅因為在場內同行、攝影，就被盤查並強行帶到派出所，以《社會秩序維護法》移送法院，2025年11月士林地院簡易庭已經裁定裁罰社維法68條與67條罰鍰共兩千元，案件則持續抗告至士林地院，預定2026年3月開庭。

法院無視言論自由應受最嚴格審查密度 淪為警察恣意執法的橡皮圖章

本案法庭在裁定中對於為何僅是在旁攝影紀錄行動之行為就足以該當「藉端滋擾公司行號」一概沒有論述，顯得地方法院彷彿只是警察移送後的橡皮圖章，不只對南港分局此次逮捕移送違反社維法、警職法之程序疑義毫不檢視，甚至忽視法院自己過去的實務見解就68條的適用都還會考慮表意範圍與法益衝突之衡量，或確實函攝行為本身之違法性是否符合68條要件，根據過去案例，也未曾出現過在抗爭現場者被以本條移送或審理。

本案甚至對不諳中文及法律程序之外國人以不配合查驗身分為由，再額外以67條「拒絕陳述姓名、住所或居所」為由移送，法庭也完全不理會警察在抗議現場查察身分是否為合法行使職權同樣裁定罰鍰，更是聞所未聞。此次警察為辦而辦就限制人身自由、濫用社維法，法院眼睛一閉對移送照單全收，攜手共同打臉台灣政府應負保障基本人權的國家責任，也替抗爭者所面臨的法律風險又一次突破下限。

ICCPR和平集會權利腦死？中華民國移民法無視公政公約 到底誰才是有效國內法？

不論外國人或本國人，對公政公約及其一般性意見來說，皆應保障其集會自由，第15號、37號一般性意見皆明確說明過，應無疑義，但《入出國及移民法》第29條規定：「外國人在我國停留、居留期間，不得從事與許可停留、居留原因不符之活動。但合法居留者，其請願及合法集會遊行，不在此限。」實務上《集會遊行法》許可制因大法官解釋定義緊急性、偶發性集會導致集會是否需要許可經常發生爭議，本就已經是有爭執空間的法律爭點，再加之在外國人的場合，上述法條無視公政公約見解，仍動輒以廢止簽證為恫嚇，不利條件相加下，使不熟悉中華民國法制的外國人經常只能自我審查，顯然已經足對外國人造成寒蟬效應，以本案來說當天行動多有自發前往的個體參與者，具體做出的行為也各有不同程度，何以是當事人最後被裁罰，根本沒有任何標準可循，結果是對參加抗議行動者不分國籍都是難以預測的風險，也是中華民國政府對所有抗爭者毫不節制的系統性敵意。

連署團體有：台灣勞工陣線、社團法人亞洲公民未來協會、破土 New Bloom、監所關注小組、社團法人台灣伴侶權益推動聯盟、台灣高等教育產業工會、台灣永社、國際特赦組織台灣分會、社團法人台灣同志諮詢熱線協會、台灣國際勞工協會、台灣香港邊城青年、綠色公民行動聯盟

