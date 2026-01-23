人權團體：伊朗鎮壓示威至少5002人喪命

總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」(Human Rights Activists News Agency,HRANA)今天(23日)表示，伊朗鎮壓全國抗議活動已造成至少5002人死亡，還有許多人可能已經喪命。

HRANA對伊朗過去的幾次動亂報導準確，並且靠著在伊朗的活動人士網絡來核實死亡人數。

伊朗政府21日首度公布官方的死亡總數，表示有3117人死亡。伊朗的神權政體過去會少算、或根本沒公布動亂造成的死亡人數。

廣告 廣告

美聯社一直無法獨立評估死亡人數，部分是因為伊朗切斷網路連線並封鎖國際電話。伊朗據傳在抗議事件後限制當地記者的報導能力，而是不斷在國營電視台播放將抗議人士稱為受美國和以色列激發的「暴徒」說法，但當局並未對這項指控提供任何證據。

這項新的死亡人數公布之際，正值美國總統川普(Donald Trump)針對抗議活動對伊朗當局劃下2道紅線：殺害和平示威人士、與德黑蘭進行大規模處決。

川普表示，他已威脅伊朗，如果伊朗政府繼續按照計畫處決部分示威人士，他將採取軍事行動，讓美國先前對伊朗核設施的打擊相較之下變得「微不足道」。