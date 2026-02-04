人權律師提告、控接收美國驅逐者違憲 遭史瓦帝尼高等法院駁回

史瓦帝尼首都姆巴巴分近郊的一座收容美國驅逐移民的矯正機關。美聯社資料照片



中華民國友邦史瓦帝尼高等法院近日駁回人權律師提起的一項訴訟，該訴訟主張史瓦帝尼政府與美國達成、接收第三國被驅逐者的協議違憲。

根據路透社4日看到的判決副本，本案為「史瓦帝尼訴訟中心」（Eswatini Litigation Centre）領導的原告團，主張該協議違法，因為協議未提交國會批准，也沒有披露協議條款。

據統計，自去年7月以來，川普政府至少已遣送15名第三國被驅逐者遣送至史瓦帝尼。作為協議的一部分，這個南部非洲小國獲得510萬美元（約1億6098萬元台幣）的報酬。

目前同意接收美國驅逐的第三國人士的國家，包括薩爾瓦多、瓜地馬拉、巴拿馬、哥斯大黎加、盧安達、南蘇丹等。

