人權拉鋸！廢死聯盟「殺錯無法回頭」貼文遭灌爆 網怒嗆：偽善

社會中心／程正邦報導

廢死聯盟最新貼文「殺錯，無法回頭」，遭網友灌爆怒嗆偽善！（圖／翻攝台灣廢除死刑推動聯盟 TAEDP粉絲團）

2025年末，台灣社會籠罩在隨機殺人的陰霾之下。27歲男子張文日前在台北車站與中山商圈犯下震驚全國的隨機砍人案後墜樓身亡，造成4死11傷的慘劇，令無數家庭破碎。正當民眾仍處於驚恐與悲憤交織的情緒時，台灣廢除死刑推動聯盟（下稱廢死聯盟）於23日發布最新聲明，強調「殺錯，無法回頭」，質疑政府對人權保障的怠惰，此舉瞬間點燃輿論引信，大批憤怒網友湧入留言區洗版，抨擊聯盟「自以為清高的偽善正義」。

張文（右）以捷運殺人魔鄭捷為偶像，認為社會欠他公道。（圖／資料照）

中山商圈血案餘波：嫌犯遺體解剖、父母下跪致歉

19日，張文先是在捷運台北車站投擲煙霧彈製造恐慌，隨即轉往中山商圈誠品南西店周邊展開無差別攻擊。這場突如其來的暴力事件最終在張文遭警方圍捕、於誠品南西店頂樓墜樓身亡後畫下句點。今日（23日）檢方對張文遺體進行解剖以釐清生前狀況，張文的父母亦現身檢察官面前，面對媒體鏡頭，兩老雙膝下跪、泣不成聲地向受害者家屬與社會大眾道歉，然而這份遲來的歉意，顯然難以平撫社會對於「模仿效應」接連發生的不安。

張文父母步出解剖室後，首次發聲鞠躬還下跪，替張文向社會大眾道歉。（圖／記者莊淇鈞攝影）

廢死聯盟發聲質疑：制度性侵蝕生命權與「待死現象」

就在社會情緒最緊繃的時刻，廢死聯盟於臉書發布聲明，針對「兩公約第四次國際審查平行報告」提出嚴正質疑。據《廢死聯盟聲明》內容指出，行政院近期提出的「終身監禁不適用假釋」修法草案，並未經過完整的人權影響評估，恐涉及違反《公民與政治權利國際公約》。聯盟更直言，先前執行死刑案是違憲且違反國際人權法的重大倒退。

聲明中特別點名被關押長達37年的死刑冤案當事人邱和順，認為死刑定讞者長期處於「待決狀態」，在監所的處境已構成嚴重的「待死現象」（Death Row Phenomenon）。廢死聯盟呼籲，政府不應以修改執行規則來加速死刑執行，而應立即宣布停止執行死刑，守住法治底線。

殺人時序曝! 警追狡詐張文'18分時差'2度擦身。（圖／翻攝畫面）

輿論火藥庫炸裂：網友反嗆「誰給受害者選擇權？」

這篇以「人權保障怠惰」為核心的貼文，隨即遭到數千名網友洗版。留言區充斥著強烈的情緒性批判，許多人反問聯盟成員：「如果被砍的是你家人，你還能這麼清高嗎？」更有網友憤怒抨擊，當張文在捷運站扔擲煙霧彈、揮刀砍向無辜民眾時，根本沒有給予受害者任何「人權保障」或「回頭的機會」。

網友紛紛表示：「殺錯不能回頭，那被殺的人連選擇生存的機會都沒有」、「聯盟成員要不要領養死刑犯回家教化？」、「這不是正義，這是集體偽善」。輿論普遍認為，在重大刑案頻傳之際，廢死聯盟的論點過於脫離民間疾苦，忽視了受害者及其家屬在法治體系中應得的公道。

台北車站、捷運中山站以及誠品南西店日前發生隨機殺人釀4死11傷，兇手張文丟擲煙霧彈、汽油彈襲擊，並持長刀砍殺路人，警方追查出張文一共擁有13把長短刀械，其中在捷運中山站外及誠品南西店內使用的兇刀，還是好萊塢影星席維斯史特龍在電影《浴血任務》中使用的同款刀械復刻品。

法律與情感的死結：死刑議題再度撕裂台灣社會

隨著張文案件進入後續司法程序，死刑存廢這道台灣社會長久以來的裂痕再次被撕開。廢死聯盟堅持的國際人權法標準，與社會大眾對於「亂世用重典」的強烈渴望，在網路平台上展開激烈的正面交鋒。法務部未來如何處理待決死囚，以及「終身監禁不得假釋」是否能成為死刑之外的替代方案，預計將成為2026年立法與行政機關最棘手的挑戰。

