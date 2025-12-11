人權故事車前進吳興國小 學生學習尊重與包容

國家人權博物館「二○二五年人權故事車︱與自由樂讀」校園巡迴活動，近期連續兩天前往北市吳興國小，帶來主題書車閱讀體驗及情境劇場，將「兒童人權」轉化成孩子看得見、做得到的生活練習，為校園帶來一場充滿想像力與生活化的人權學習體驗，讓人權故事車成為國小學生接觸人權議題的友善入口。

為引導國小學生認識人權議題，本次活動邀請「陸爸爸說演故事劇場」，藉由說演故事輕鬆有趣的互動，以及導讀人權繪本《我是小孩，我有權利》、《希望小提琴》及《說好不要哭》，將人權理念轉化到校園與家庭的具體情境，引發學生興趣。

中低年級學生在故事引導下，學習「勇敢表達想法」與「尊重別人」；高年級學生則透過情境提問，思考如何在日常生活中實踐尊重與包容。