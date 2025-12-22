人權故事車前進基隆暖暖高中 作家林蔚昀以跨國視角解析冷戰歷史下的人權事件

【記者蔡富丞/綜合報導】國家人權博物館人權故事車「與自由樂讀」校園巡迴活動於12月17日至18日來到基隆暖暖高中，帶來行動閱讀與主題活動，帶領學生從生活中認識人權議題。17日真人圖書館講座特別邀請長期推廣波蘭文學的作家林蔚昀，從跨國視角分享冷戰時期波蘭與臺灣的歷史交集，啟發學生以宏觀的視野思考人權。

講座中，林蔚昀以「在波蘭裡尋找『臺灣』」為題，分享她在波蘭透過田野調查與口述訪談所發現多達48處名為「臺灣」與「福爾摩沙」的地名。她指出，這些地名反映波蘭在冷戰宣傳、邊陲空間與政治象徵底下，對臺灣產生的誤解。林蔚昀提醒學生，刻板印象源自於不理解，而閱讀與交流是協助我們「打開認識、開啟與連結世界的第一步」。

林蔚昀以冷戰時期「布拉沙號（Praca）」（1953）及「高德瓦號（Gottwald）」（1954）兩起劫船案為例，帶領學生認識高菊花（又名：派娜娜，白色恐怖受難者高一生之女）的生命故事，並透過比對波蘭與臺灣的檔案及口述歷史，說明威權時期國家政策如何影響個體生命，以及女性、原住民族及弱勢者在這當中常被忽略與遭受壓迫的處境。林蔚昀提醒，冷戰不僅製造國際間的對立，也深刻影響臺灣人民的命運；理解這段歷史對於人權教育至關重要。

人權故事車搭載超過兩百本主題書籍，涵蓋白色恐怖、戰爭與和平、性別平權、族群文化與兒少權益等多元人權主題，提供師生自由閱讀，透過不同故事拓展視野。現場更推出限定明信片回饋活動，鼓勵學生分享閱讀心得及對人權議題的觀察，促進校園內的交流與討論。

人權館表示，期盼透過人權故事車巡迴，持續推動行動閱讀，在校園中撒下閱讀的種子，陪伴學生省思自由與人權的價值，培養民主社會所需的尊重理解與溝通對話的能力。