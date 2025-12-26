人權故事車前進斗六高中 蔡財源分享生命故事

（中央社記者邱祖胤台北26日電）國家人權博物館（人權館）「2025人權故事車─與自由樂讀」校園巡迴活動，日前進駐雲林斗六高中，23日並邀請白恐受難者蔡財源前輩分享生活故事，讓課本知識化為有溫度的記憶。

蔡財源提醒學生，在威權底下，人們常因恐懼保持沉默，權利因此受到侵害。他勉勵大家在面對不公時，必須不斷保持思考、勇於發聲，共同守護今日得來不易的民主與自由，避免歷史重蹈覆轍。

根據人權館今天發布新聞稿，蔡財源1940年出生於高雄市，就讀高雄中學期間與施明德組織「亞細亞同盟」，後與陳三興等人所屬「興台會」理念相近，合併為「台灣獨立聯盟」。

廣告 廣告

1962年爆發「台灣獨立聯盟」案，相關成員接連遭到逮捕，蔡財源1964年被台灣警備總司令部以「意圖以非法之方法顛覆政府」之罪名判刑12年；後因洩漏政治犯名單再遭交付感訓3年，直至1977年出獄。

蔡財源回憶，戒嚴時期政府對外宣稱「台灣沒有政治犯」，實際上政治犯權利遭受嚴重侵害且求助無門，但高聳的圍牆「壓不住一顆向外飛揚的心」。

蔡財源表示，為突破封鎖，政治犯們自力救濟，秘密整理名單透過管道送往國外，揭露政府迫害人民的真相。此行動雖然成功引起國際關注，卻也讓自己承受更嚴厲的刑求。他以堅毅不屈的意志挺過折磨，被獄友以「武士」稱呼。

人權館表示，白色恐怖與威權統治影響台灣集體記憶，透過「人權故事車」以閱讀、講座等多元方式走入校園，期盼青年學子理解自由是來自無數人的努力與堅持，並非理所當然，同時在閱讀與對話中，看見歷史的多重面貌。（編輯：龍柏安）1141226