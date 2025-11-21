人權故事車前進桃園大溪國中 以閱讀與桌遊思考人權

大溪國中學生在明信片寫下對於人權議題的想法，並在師長特製的拍照框合影。(人權館提供)

國家人權博物館人權故事車校園巡迴活動進駐大溪國中，現場展示多元人權議題書籍，吸引學生前來翻閱。(人權館提供)

人權館和宇教泥樂工作室合作，在大溪國中舉辦人權桌遊體驗，引導學生分組合作，培養合作溝通能力，藉由討論、推理與協作完成挑戰。(人權館提供)

國家人權博物館「2025人權故事車–與自由樂讀」校園巡迴活動日前開進桃園大溪國中，不僅提供多元人權議題書籍，還與「宇教泥樂工作室」合作舉辦桌遊體驗，引導學生藉由遊戲來主動學習、思考，將抽象的人權概念化為具體感受。

「人權故事車」滿載豐富的人權主題書籍，並透過舉辦閱讀活動、說故事劇場、桌遊體驗及真人圖書館講座等生動多元的方式推廣人權教育，本次活動由「宇教泥樂工作室」創辦人林家宇帶領，進行情境式推理遊戲《獵巫鎮》。學生透過角色扮演與邏輯推理，化身村莊成員，藉由資源交換、簽訂合約與投票審判，試圖找出潛藏在人群中的「女巫使徒」，揭開真相。遊戲以寓言形式，帶領學生從歷史經驗連結至現實社會，思考權力與人性的關係，培養對於「自由」與「尊重生命」的自覺。

廣告 廣告

人權館表示，期望藉由「人權故事車」校園巡迴行動做為人權教育的橋樑，結合閱讀與教育活動，傳遞「尊重、自由」理念，進一步培養更多具備理解與包容等人權精神的未來公民。