人權故事車前進雲林斗六高中 蔡財源前輩以生命故事向學生講述自由的代價

【記者蔡富丞/綜合報導】國家人權博物館「2025人權故事車-與自由樂讀」校園巡迴活動於12月23日至24日進駐斗六高中，以行動圖書館的方式將多元人權議題帶入校園。23日並舉辦「真人圖書館講座」，邀請白色恐怖政治受難者蔡財源前輩分享戒嚴時期的經歷，讓課本上的歷史知識成為具有溫度與重量的記憶故事，引導學生體會威權統治下個人的處境。

本次故事車搭配講座主題規劃臺灣戒嚴、白色恐怖時期主題書展，精選《白色跫音-政治受難者及相關人物口述歷史》、《走過長夜》系列、《逆風行走的人生：蔡焜霖口述生命史》等書，讓學生能從受難者與家屬視角出發，看見白色恐怖歷史中常被忽略的空白。

蔡財源前輩，1940年出生於高雄市，就讀高雄中學期間與施明德組織「亞細亞同盟」，後與陳三興等人的「興台會」理念相近，合併為「臺灣獨立聯盟」。1962年爆發「臺灣獨立聯盟」案，相關成員接連遭到逮捕。蔡前輩在1964年被臺灣警備總司令部以「意圖以非法之方法顛覆政府」之罪名判刑12年；後因洩漏政治犯名單再遭交付感訓3年，直至1977年出獄。

講座中，蔡財源前輩回憶戒嚴時期，政府對外宣稱「臺灣沒有政治犯」，實際上政治犯權利遭受嚴重侵害且求助無門。然而，景美看守所（今白色恐怖景美紀念園區）高聳的圍牆「壓不住一顆向外飛揚的心」。蔡財源前輩表示，為突破封鎖，政治犯們自力救濟，秘密整理名單透過管道送往國外，揭露政府迫害人民的真相。此一行動雖然成功引起國際關注，卻也讓自己承受更嚴厲的刑求。他以堅毅不屈的意志挺過折磨，被獄友以「武士」稱呼。

蔡財源前輩的生命歷程深刻反映白色恐怖時期，威權政府下知識份子面臨的壓迫，以及為追求民主自由所付出的代價。蔡財源前輩提醒學生，在威權底下，人們常因恐懼保持沉默，權利因此受到侵害。他勉勵大家在面對不公時，必須不斷保持思考、勇於發聲，共同守護今日得來不易的民主與自由，避免歷史重蹈覆轍。

人權館表示，白色恐怖與威權統治是影響臺灣民主社會的集體記憶。透過人權故事車以閱讀、講座等多元方式走入校園，期盼青年學子理解自由是來自無數人的努力與堅持，並非理所當然，並在閱讀與對話中，看見歷史的多重面貌。