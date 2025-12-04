人權故事車抵達臺北和平高中 真人圖書館講座分享作為受難者家屬的生命旅程

【記者蔡富丞/綜合報導】國家人權博物館「2025人權故事車–與自由樂讀」校園巡迴活動於12月2日至3日抵達臺北市和平高中，以行動圖書館模式，結合主題書展，將多元人權議題帶入校園，期盼學生在輕鬆的氛圍中理解人權的多元樣貌。2日真人圖書館講座特別邀請蔡式貞老師（政治受難者蔡德本前輩之女），從受難者家屬的視角，分享面對這段歷史記憶的經歷與所承擔的心理壓力。

人權故事車以移動書車打造露營風格的舒適閱讀空間，搭配限定活動與精選的人權主題書籍，內容涵蓋臺灣人權發展歷史、性別平權、兒少權益、戰爭與和平、族群與移民、勞工與移工等多元人權議題，引導學生藉由閱讀來認識人權，培養思辨能力。現場也特別展出由國家人權博物館出版的繪本《窗》、《我的奶奶．總是聽見奇怪的聲音》與《牆外的牆》，從家屬的視角切入，引導學生認識創傷記憶的課題。

蔡德本前輩（1925-2015），1925年生於嘉義朴子，朴子公學校畢業後赴日就讀東京名教中學，1943年畢業返臺任教於朴子東國民學校。戰後1946年入學臺灣省立師範學院英國語文學系，1950年6月畢業後擔任東石高中英文教師，1953年公費赴美留學一年，1954年9月返臺後不久即遭軍事檢察官以其「思想傾匪，認有交付感化之必要」而逮捕入獄，1955年獲釋，繼續從事教育工作直到1990年退休。退休後，著手以日文撰寫《台湾のいもっ子》，記錄威權時期知識青年的處境與堅持，1994年由日本集英社出版，1995年長女協助出版中譯本《蕃薯仔哀歌》並榮獲「巫永福文學獎」，2000年更發行英文版，使白色恐怖時期的生命經驗跨越語言與地域界線，成為臺灣戰後歷史記憶的重要文本，也是後世理解歷史的觀景窗。

蔡式貞老師在講座中分享她協助父親翻譯《番薯仔哀歌》的過程。身為聽父親故事最久的她，直到接觸翻譯工作後，才真正了解父親在威權年代中的經歷。書中的每一句話都飽含她對父親的敬意與思念。蔡式貞表示，父親從未以憤懣的心情看待過往，也總是以理性與仁慈面對這些生命中的變故；一生秉持「立身處世、誠信不欺」的原則，縱使跌入苦海，也要努力爬上岸並堅定前行。這份精神貫穿他的人生與教育工作，也深深影響後代與其教學生涯。

人權館表示，以記憶對抗遺忘，是文化延續與歷史教育的重要實踐，也期待藉由故事車將博物館的人權書籍與教育資源帶入校園，持續推動人權教育扎根。