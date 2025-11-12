人權故事車開進湖口高中 高英傑述說至親白恐返家路

真人圖書館講座後，高英傑老師(左6)與湖口高中姜錢珠校長(左7)及師生合影留念。(人權館提供)

高英傑老師透過書信與手稿向在場師生分享父親高一生在威權時代的經歷與生命故事，以家族記憶見證臺灣人權發展的歷史。(人權館提供)

國家人權博物館「2025人權故事車－與自由樂讀」校園巡迴活動日前前往新竹湖口高中，現場展示《拉拉庫斯回憶：我的父親高一生與那段歲月》、《高一生獄中家書》、《杜鵑山的迴旋曲》等館方出版書籍，並結合家屬訪談、書信、回憶錄及相關文學作品，從多重角度看見歷史的面貌，人權館也在學校舉辦真人圖書館講座，邀請白色恐怖政治受難者高一生前輩的後代高英傑老師，從親人的視角分享父親的生命故事，以及阿里山達邦大社在白色恐怖事件後的歷史處境，引導師生認識這片土地所承載的白色恐怖受難者故事，看見當中的原住民族文化脈絡。

講座中，高英傑老師以家書與部落記憶，講述父親在阿里山推動教育、保存鄒族的語言及歌謠、倡議「高山自治」的歷程，並深刻回顧白色恐怖中的逮捕與審判，細數受難者家屬長期被監控的日常。他希望透過從日治、戒嚴到自由民主這三個時期當中的個人與家族遭遇，讓自己的兒孫明白、也讓大家理解鄒族部落進步的過程。他也深切地提醒師生，唯有同理與不斷地反思歷史，才能避免悲劇重演。

人權館表示，期待藉由「人權故事車」巡迴全臺校園，推動人權理念在校園扎根，促成新世代持續關注自由與民主。