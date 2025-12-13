人權教育教案競賽頒獎 17所師培大學成果亮相

114年人權教育(含轉型正義)教案競賽頒獎典禮得獎者合影 (教育部提供)

114年人權教育(含轉型正義)教案競賽頒獎典禮全體人員合影 (教育部提供)

教育部今天（13日）在國立高雄師範大學舉辦「114年度人權教育（含轉型正義）教案徵件競賽頒獎典禮」，表揚優秀師培生與指導教師的教學設計成果。本屆共有17所師資培育大學參與，由66位學生創作教案，並在21位大學教授及中小學教師的指導與協作下完成，最終選出17件優秀教案獲獎。

教育部表示，為配合監察院重大人權政策，並落實行政院核定的《國家轉型正義教育行動綱領》及教育部《國際人權公約實踐方案》，自111年起辦理「人權教育（含轉型正義）教案徵件競賽」，期望透過課程以外的多元實作活動，深化師培學生對人權與轉型正義議題的理解，並落實議題融入教學。

本次競賽以多項國際人權公約為核心，包括《公民與政治權利國際公約》、《經濟社會文化權利國際公約》、《消除對婦女一切形式歧視公約》、《身心障礙者權利公約》及《兒童權利公約》等，作品分為「教材資源類」與「課程與教學活動類」，並依教育階段區分為「國小教育組」及「國高中教育組」。教育部指出，今年參賽教案設計更為多元與完整，除關注人權議題本身，也能融入正式、非正式與潛在課程，並結合跨領域學習，如本土語文、英語文、社會、藝術與科技等，導入情緒教育、媒體識讀與數位素養，強化學習情境的實踐性。

獲獎作品內容亮眼，例如國立臺東大學李宇翔同學以自身學習歷程為出發點，結合《身心障礙者權利公約》，設計認識聽障特質與融合教育的教案；國立嘉義大學潘竽安、李昱穎同學聚焦兒童表意權，透過情境互動與媒體案例分析，培養學生批判思考能力；國立高雄師範大學謝昕蓁同學以性別平等與工作權為主題，運用體驗式學習與數位教學，引導學生探究社會議題。另有國立成功大學團隊結合高中歷史課程，透過政治檔案、數位工具與互動活動，引導學生理解白色恐怖與轉型正義；以及以難民人權、兒童權利等議題為核心，結合體驗學習、語言教育與倡議行動的創新設計，展現人權教育的多元面向。

教育部感謝所有參與教案徵選的師培學生與指導教師，透過創意教學設計，將國際難民、二二八事件、白色恐怖等較為嚴肅的議題轉化為可親近的學習內容，引導學生培養同理心、建立自由與正義的價值觀，並實踐人權精神。得獎作品已公告於教育部「良師藝友師培整合平臺」，歡迎教師與教育工作者參考運用，共同推動人權教育，深化公民素養。