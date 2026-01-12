人權會公布校園暴力報告 全教總批去脈絡化指控釀恐慌

人權會今日公布校園暴力報告，全教總批評報告內容去脈絡化指控釀教育現場恐慌。（本報資料照）

國家人權委員會今天召開「在學校遭暴力或不當對待的孩子，制度漏接了多少？不適任教師處理機制危機解密座談會」，並對「檢視校園師對生暴力處理機制」進行專案報告。全教總表示，人權會報告內容嚴重脫節教育現場實務，且在法理引用上出現重大疏漏，深感遺憾，並擔憂此種「去脈絡化」的指控，將導致教育現場陷入動輒得咎的恐慌，反而不利於兒童最佳利益的維護。

全教總指出，人權會報告存在四大核心謬誤，呼籲人權會應盡速修正，避免以偏概全的觀點裂解親師互信，第一， 混淆通報機制，誤將「教學不當」等同「違法虐待」， 報告中顯示人權會對於現行通報體系存在根本性的誤解。實務上，「校安通報」與「社政通報」具備不同功能與啟動門檻。

廣告 廣告

缺失二，數據解讀失真，無視「微罪皆查」的行政僵化現狀，人權會引用「31.87％案件不成立」及「部分案件僅口頭告誡」數據，推論學校有輕縱之嫌，此解讀顯得倒果為因，完全無視校園「行政僵化」的現況。

缺失三，斷章取義扭曲公約精神，工具化法理引用，全教會指出，該報告在援引法理時，犯了嚴重邏輯謬誤與去脈絡化錯誤。報告雖高舉《兒童權利公約》（CRC）大旗，指責現行調查機制未落實兒童最佳利益，但其論證過程卻恰恰是對法治國原則與公約精神的雙重背離。

缺失四，規避國家責任的結構性壓迫，錯把「處理教師」當作「解決問題」的萬靈丹，全教總表示，此份報告最致命的盲點，在於其責任歸屬的嚴重錯置，將國家在教育資源配置上的制度性缺憾，全數轉嫁由個別教育人員承擔，並將其歸咎於個人的道德瑕疵。

全教總批評，若依循該報告的邏輯，似乎只要消滅教師與學校，校園人權侵害就不復存在。這種荒謬的推論，暴露報告視角的偏狹：它預設「教育者」為潛在的加害者，而非兒童支持系統的重要一環。全教會呼籲，國家人權委員會應展現高度，退回並修正此份報告，停止以「保護」之名進行「人權整肅」。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

更多中時新聞網報導

Ozone當兵前會粉絲 煥鈞當眾剃頭展決心

KKBOX年度榜單 五月天〈任性〉登第二

腸胃健康顧牢牢 享受活力老年