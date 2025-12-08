人權會分析師對生暴力案件懲處結果 逾半數申誡以下

（中央社記者高華謙台北8日電）國家人權委員會公布校園師對生暴力報告指出，在「體罰或霸凌學生造成其身心嚴重侵害」案件中，53.45%案件最後僅有申誡以下的懲處，現行法規過寬認定空間，導致懲處輕縱，呼籲政府應建獨立調查機制、完善調查人員增能機制。

國家人權委員會委員葉大華、田秋堇今天舉行「檢視校園師對生暴力處理機制」專案報告發布記者會。

葉大華說，台灣立法禁止體罰至今近20年，但校園師對生暴力事件仍頻傳。教育部為處理高中以下校園師對生暴力案件，自106學年度至今歷經3次修法，明訂設置校事會議及防制校園霸凌因應小組調查處理機制，處理不適任教師問題。

葉大華表示，人權會於民國112年啟動「檢視校園師對生暴力處理機制」專案計畫，針對高中以下學校師對生暴力案件的處理流程，由各主管機關逐案填答，並針對回填的4641筆案件進行數據分析。

葉大華說，經交叉分析比對發現，即使調查結果認定為成案，行為人最終的懲處結果經考核會或教評會審議後，仍有12.27%的案件懲處結果為未懲處、或僅口頭告誡。成案理由為教師法第14條第1項第10款「體罰或霸凌學生造成其身心嚴重侵害」的案件中，有53.45%的案件最後僅有申誡以下的懲處。總體而言，成案的案件中69%懲處結果皆為申誡、口頭告誡甚至或未懲處。

葉大華表示，經探討處理機制各階段情形，在究責階段，109學年度至111學年度超過6成體罰或霸凌行為人教師懲處結果皆為申誡以下，113年解聘辦法重修後，調查懲處結果遭輕縱的比例與109至111學年度比例相當，皆占7成，顯示考核會或教評會確實有未依據成案時所引用的法條，做出相對應的懲處；且現行法規過寬認定空間，導致懲處輕縱。

葉大華針對現有制度提出9點建議，包括介接校安通報與社政通報系統，並標示暴力定義；調查應由中央或地方主管機關建置獨立、專業的調查機制處理；加強師對生暴力處理機制參與人員的兒權知能；加強師資培育與教師專業增能；建議教育部擬定相關指引及分流機制，減緩過量投訴的負荷。

葉大華並建議，應完善調查人員的增能機制；改善不適任教育人員資料庫並建立進階查詢功能，以追蹤行為人是否再犯；針對遭停聘、解聘1年至4年、不續聘或終止聘約的教育人員，建立輔導及回任前評估機制；就校事會議調查報告進行後設分析研究，建立防治及預警機制。（編輯：林興盟）1141208