人權會批：政院版「身障法」」修正案 沒將「融合教育」入法

[Newtalk新聞] 立法院今（21）日審議行政院通過「身心障礙者權益保障法」部分條文修正草案。國家人權委員會針對衛福部2024年8月7日預告之修正草案，提出意見表示，該草案納入自立生活支持服務；新增合理調整申訴管道及相關罰則；明定曾犯家庭暴力罪經緩起訴處分或有罪判決確定者，不得擔任身心障礙福利機構之院長（主任）等，人權會表示肯定。但行政院版迄未將「融合教育」入法，未符公約精神。

對於「融合教育」，人權會表示，依據 CRPD 第二次國家報告結論性意見，國際審查委員會建議國家：促進融合教育，確保所有學習者在同一系統內充分參與，使多樣性得到重視且個人教育需求得到滿足，以符合CRPD 第 4 號一般性意見（第 96 點 a） 。

其次，兒童權利公約（CRC）第二次國家報告結論性意見，建議國家確保身心障礙兒少能獲致有效且有品質的融合教育，無論是在都會區或偏鄉，都能提供適當的資源及適格的工作人員，滿足所有身心障礙兒少的多元需求（第 45 點（5） ） 。以及，兩公約第二次國家報告結論性意見與建議，關於身心障礙兒童與青少年的教育，國際審查委員關切，有限的資源是實現融合教育的主要障礙（第 62 點） ，建議應優先考慮增加資源，逐步使更多身心障礙兒童及青少年能有機會接受融合教育（第 63點）。

但「身心障礙者權益保障法」現行條文並未提及 CRPD 第24 條著重之「融合教育」，且行政院於 2025 年 12 月 18 日函送立法院審議之修正草案，其修正範圍亦未觸及第三章「教育權益」 。

人權會認為，有鑑於我國「特殊教育法」已將「融合教育」入法，國家人權委員會重申，政府應依據《CRPD》第 24 條、CRPD 第 4號一般性意見、 CRPD 第二次國家報告結論性意見，以及《特殊教育法》相關條文，修正《身心障礙者權益保障法》第三章「教育權益」，將「融合教育」入法。

另外，人權會之整體意見包括：重申現行條文對身心障礙之定義不符公約意旨，亟待修正；推動合理調整至關重要，應有完整配套措施。亦對個別條文提出意見，包括：新增第10條之1(身心障礙者資訊近用及表意權)；修正第52條之2(網站及行動化應用軟體之無障礙檢測)；修正第54條(市區道路、人行道及騎樓之改善計畫)；修正第74條、第86條(媒體報導及播送內容之反歧視條款及相對應之罰則。

