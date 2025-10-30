人權會發表兩公約第四次國家報告獨立評估意見 (圖)

中非國家喀麥隆總統大選結果出爐，高齡92歲的現任總統畢亞（Paul Biya），以53.66%的得票率勝選，在掌權43年之際，繼續將總統生涯推升至第八任期，可再執政7年，可望掌權至近百歲。選舉結果10月27日由憲法法庭正式宣布。 然而，畢亞的連任在計票結果陸續出爐之際，多地民眾走上街頭，表達不滿；主要競選對手貝克瑞（Issa Tchiroma Bakary）住家門外更傳出槍響，據報導有兩人死亡。喀麥隆最大城市杜阿拉（Douala），反對派支持者在街道焚燒輪胎、推倒攤位，企圖封鎖道路，警方則回以催淚瓦斯，不少人表示已經「受夠畢亞」，國家需要改變。 畢亞是全球在位最久、年齡最大的領導人，自1982年以來一直統治著喀麥隆，並在2008年取消總統任期限制。其27歲的女兒布倫達（Brenda Biya）選前甚至在TikTok發布影片，呼籲選民不要投給她的父親。 根據「透明國際」（Transparency International）資料，畢亞政府被列為全球最腐敗的政權之一。擁有3000萬人口的喀麥隆，世界銀行資料指出，每人每日生活費不到5美元（約新台幣160元），人均GDP甚至比1986年經濟高峰時還要低。 路透表示，非洲是全球最年輕的地區，多數國家卻被一群最年長的領導人統治，喀麥隆平均年齡為19歲，也正在進行大選的象牙海岸平均年齡為18.3歲，總統烏阿塔哈（Alassane Ouattara）為83歲，預估也會贏得第四任期。路透分析，這也引發年輕族群「Z世代」對改革與政府負責的強烈訴求。

Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前