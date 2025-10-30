人權會發表《兩公約》獨立評估 點名禁酷刑、廢死刑、移工與原民保障

照片來源：國家人權委員會

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

國家人權委員會今（30）日舉行「《兩公約》第4次國家報告獨立評估意見發表會」。人權會依職權完成本次獨立評估意見，除協助國際審查委員瞭解我國人權現況，更期待透過公開發表方式，督促政府正視結構性問題，回應處於不利處境群體的聲音。

人權會副主委紀惠容指出，《公政公約》及《經社文公約》是將《世界人權宣言》條約化，最具綱領性與核心地位的國際人權公約，對我國人權保障體制的發展具有重大指標意義。

紀惠容說明，本次獨立評估意見採議題式架構撰寫，內容涵蓋多項重要人權議題，包括人權會長期關注的禁止酷刑、廢除死刑、移工與外籍漁工權益保障，以及迫遷等議題，也針對原住民族權利保障提出檢視。

照片來源：國家人權委員會

人權會委員高涌誠表示，我國至今尚未完成《禁止酷刑公約》及其《任擇議定書》國內法化程序，急需加速推動施行法立法，並於《刑法》增訂酷刑罪專章；同時，政府廢除死刑政策應主動進行社會對話，並依113年憲判字第8號判決，遵循最嚴謹的程序保障。

此外，高涌誠指出，鑒於台灣國際局勢及特殊的地緣政治位置，長期面對來自境外敵對勢力持續性的軍事威脅與資訊操作，政府應明確訂出哪些言論才算真正危害國家安全。

高涌誠也提到，現行《反歧視法》草案雖然規範禁止歧視的條文，但尚未將「仇恨性言論」明確列為禁止行為，建議政府可參考聯合國《拉巴特行動計畫》，清楚界定仇恨性言論的標準，並建立跨部會的統計與申訴機制，協助被歧視或受攻擊的群體獲得救濟。

高涌誠進一步指出，我國家事移工長期排除於《勞基法》保障之外，政府應儘速推動《ILO第189號公約》國內法化，並健全法律扶助與通譯制度；外籍漁工應保障通訊權，加速完成《漁撈工作公約》國內法化，並研議將遠洋漁工納入職業災害保險；在迫遷議題方面，政府應強化都市計畫與用地取得的公益性審查、安置保障、民眾參與及資訊透明機制，以防止迫遷並落實適足居住權。

人權會委員鴻義章強調，現行選舉制度的限制導致原住民族代表性不足，加以國會議員選區涵蓋全國（含金馬地區），造成「都市原住民權益真空」問題；同時，政策責任集中於原民會，跨部會協調不足。

鴻義章建議政府，應全面檢討並修正選舉制度與選區設計，以確保原住民族群的公平參與和實質代表性；此外，政府應將土地權保障及FPIC原則，將自由、事前且知情同意納入所有開發審查機制中，建立明確的土地返還或合理補償機制，同時必須確立蘭嶼核廢料遷場的明確時程，建立以「原住民族主體」為基礎的協商模式，如建構族群區域公投模式。

鴻義章進一步指出，原住民族文化權雖具法制基礎，但在文化治理、教育與主體參與方面仍有不足；現行狩獵、語言及智慧創作制度未充分反映文化脈絡，而平埔原住民族群的文化權益保障也嚴重缺乏。

對此，鴻義章建議政府應加速立法並強化文化治理與教育體系，以確保原住民族群在政策制定上的主體參與權，確實貫徹《聯合國原住民族權利宣言》與《兩公約》的精神。

人權會強調，將持續以《兩公約》核心精神為基礎，推動各項制度改革，確保台灣人權保障與國際標準接軌。

照片來源：國家人權委員會

