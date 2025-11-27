人權會簽署《有效詢問原則》 入列國際支持者名單

人權會獲防制酷刑協會（APT）公開列名《有效詢問原則》支持機構 圖：人權會提供

[Newtalk新聞] 國家人權委員會於今(27)日獲國際防制酷刑協會（Association for the Prevention of Torture, APT）正式於其網站公開列名，為簽署支持《調查與資訊蒐集過程中有效詢問原則（Principles on Effective Interviewing for Investigations and Information Gathering）》的一員，有助強化台灣與國際人權社群之接軌及合作。

廣告 廣告

人權會發出新聞稿表示，他們於今年8月受亞太地區國家人權機構論壇（APF）邀請，派員赴泰國參與「2025年國家人權機構防制酷刑工作坊」，瞭解《有效詢問原則》為防制酷刑重要指引，不僅多次獲聯合國大會於正式決議中肯認，也受聯合國禁止酷刑委員會（CAT）、歐洲防制酷刑委員會（CPT）及美洲國家組織大會（OAS General Assembly）等多個指標性國際機制公開支持。為提升台灣人權保障意識，人權會以陳菊主任委員署名信函表達對該原則之支持聲明。

《有效詢問原則》由15位國際指導委員、80餘位顧問委員及20位酷刑防制專家，歷時4年研擬完成。該原則以互信、尊嚴及科學實證為核心理念，主張在合法程序保障下，透過非脅迫性、以人為本的詢問方法，取代威脅利誘式的訊問，進一步重建國家與公民間的信任。

人權會表示，拓展與國際人權機構的對話及交流，是台灣落實人權保障政策的重要途徑。未來將持續積極參與防制酷刑等相關國際人權合作網路，倡議國際防制酷刑標準，並加強協助政府機關推動《禁止酷刑公約》及其《任擇議定書》國內法化，以促進國內法令及行政措施與國際人權規範相符，進一步落實人權保障之國家義務。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

無加糖飲料明年元旦起免徵貨物稅 買節能電器、汽機車也可省錢

車禍後嚴重雙眼複視 台中榮總眼外肌移位手術 讓他看東西不再睜一眼閉一眼