人權會《兩公約》獨立評估意見 聚焦不利處境群體保障
國家人權委員會今（30）日舉行「《兩公約》第四次國家報告獨立評估意見發表會」。人權會依職權完成本次獨立評估意見，除協助國際審查委員瞭解我國人權現況，更期待透過公開發表的方式，督促政府正視結構性問題，回應處於不利處境群體之聲音。
人權會副主任委員紀惠容指出，《公政公約》及《經社文公約》是將《世界人權宣言》條約化，最具綱領性與核心地位的國際人權公約，對我國人權保障體制的發展具有重大指標意義。紀副主委感謝在撰擬獨立評估意見過程中，提供協助的民間團體、專家學者及政府機關，並肯認高涌誠委員、鴻義章委員、林文程委員及葉宜津委員帶領同仁完成本次獨立評估意見。
紀惠容提及，本次獨立評估意見採議題式架構撰寫，內容涵蓋多項重要人權議題，包括人權會長期關注之禁止酷刑、廢除死刑、移工與外籍漁工權益保障以及迫遷等議題，亦針對原住民族權利保障提出檢視。
監委高涌誠表示，我國至今尚未完成《禁止酷刑公約》及其《任擇議定書》國內法化程序，亟需加速推動施行法立法，並於《刑法》增訂酷刑罪專章。同時，政府廢除死刑政策應主動進行社會對話，並依113年憲判字第8號判決，遵循最嚴謹的程序保障。經過民國113年憲判字第8號判決死刑部分合憲後，今年台灣又執行1個死刑案件，經與法務部深入討論，以往法務部會表態還是要逐步廢除死刑，但現在只能承諾「減少死刑」與「審慎執行死刑」，這部份有點倒退
高涌誠續說，鑒於台灣國際局勢及特殊的地緣政治位置，長期面對來自境外敵對勢力持續性的軍事威脅與資訊操作，政府應明確訂出哪些言論才算真正危害國家安全。另外，現行《反歧視法》草案雖然規範禁止歧視的條文，但尚未將「仇恨性言論」明確列為禁止行為，建議政府可參考聯合國《拉巴特行動計畫》，清楚界定仇恨性言論的標準，並建立跨部會的統計與申訴機制，協助被歧視或受攻擊的群體獲得救濟。
高涌誠進一步指出，我國家事移工長期排除於《勞基法》保障之外，政府應儘速推動《ILO第189號公約》國內法化，並健全法律扶助與通譯制度；外籍漁工應保障通訊權，加速完成《漁撈工作公約》國內法化，並研議將遠洋漁工納入職業災害保險。在迫遷議題方面，政府應強化都市計畫與用地取得的公益性審查、安置保障、民眾參與及資訊透明機制，以防止迫遷並落實適足居住權。
鴻義章強調，現行選舉制度的限制導致原住民族代表性不足，加以國會議員選區涵蓋全國(含金馬地區)，造成「都市原住民權益真空」問題；同時，政策責任集中於原民會，跨部會協調不足。建議政府應全面檢討並修正選舉制度與選區設計，以確保原住民族群的公平參與和實質代表性。此外，政府應將土地權保障及FPIC原則(Free,Prior and Informed Consent)，將自由、事前且知情同意納入所有開發審查機制中，建立明確的土地返還或合理補償機制，同時必須確立蘭嶼核廢料遷場的明確時程，建立以「原住民族主體」為基礎的協商模式，如建構族群區域公投模式。
鴻義章進一步指出，原住民族文化權雖具法制基礎，但在文化治理、教育與主體參與方面仍有不足。現行狩獵、語言及智慧創作制度未充分反映文化脈絡，而平埔原住民族群的文化權益保障也嚴重缺乏。建議政府應加速立法並強化文化治理與教育體系，以確保原住民族群在政策制定上的主體參與權，確實貫徹《聯合國原住民族權利宣言》與《兩公約》的精神。
出席本次活動的貴賓，包括人權會王幼玲、王榮璋、葉大華、王麗珍等委員，以及監察院副院長李鴻鈞、監察委員范巽綠、蘇麗瓊、浦忠成與人權諮詢顧問，加拿大、澳洲、紐西蘭、波蘭及德國等駐台機構代表及長期關注人權議題的專家學者、民間團體亦踴躍參與。人權會將持續以《兩公約》核心精神為基礎，推動各項制度改革，確保臺灣人權保障與國際標準接軌。
其他人也在看
川習會原訂4小時「僅90分鐘就結束」！汪浩指「沒破局就算成功」：當前美中關係最真實的寫照... 抓一貓膩：川普看習近平唸稿十分不耐煩？
汪浩指出，川普需要美中關係緩和，以加強其「和平總統」形象；習近平則以退為進，以拖待變...放言 Fount Media ・ 15 小時前
打造行人友善空間 北市26夜市加入統一改道牌行列
生活中心／綜合報導台灣夜市遠近馳名，除了國人愛逛，外國旅客也愛逛。但夜市常常人車爭道，讓行人走得不是很安心。台北市政府就推出新型改道牌，白色塗裝，更好辨識，目前全北市已經有26個夜市採用，預計能讓市容更美觀統一，也能讓用路人見到牌子，就逛的更放心。民視 ・ 17 小時前
花蓮卓溪鄉養雞場連3年遇熊襲 林保署發生態給付通報獎金
肥嘟嘟放山雞在淺山的養雞場成群奔跑，吸引嗅覺極佳的台灣黑熊覓食！花蓮卓溪鄉清水部落養雞場2年前發生黑熊入侵吃雞，同為卓溪鄉的古風村石平部落養雞場也於去年9月、今年3月被台灣黑熊闖入；清水部落隔了1年後，上月又有熊出沒吃掉53隻雞，所幸經誘捕後已野放，林保署花蓮分署昨發給生態給付獎勵。自由時報 ・ 19 小時前
烘乾機起火！ 民眾驚見自助洗衣店 起火竄白煙
新北市 / 綜合報導 29日下午將近六點。新北市泰山區明志路上弄間一家洗衣店，突然冒出大量白煙，警消到場處理發現一台烘乾機裡頭的毛巾燒成灰燼，業者低調透露，疑似是有美容業者將沾有精油的毛巾，塞到烘乾機裡烘乾，我們詢問附近美容業者，他們表示自己也是受害者，並沒有放其他東西進烘乾機，而詳細的起火原因，火調鑑識小組持續釐清中。消防車十萬火急，趕往火災地點，民眾通報一間洗衣店，冒出大量白煙，甚至還聞到異味，消防人員到場佈水線，全副武裝進到洗衣店，排除狀況甚至出動器具，加速讓濃煙排出去，地上有不少燒到一半的灰燼，而烘衣機裡頭還有，早已燒焦的毛巾，火警意外更引起附近店家注意。目擊店家說：「洗衣店那間冒煙出來，應該是烘乾機太多衣服。」烘乾機起火事件，發生在29日下午將近6點，新北市泰山區明志路二段巷弄，一間自助洗衣店，門口滿地都是黑色碎屑，燒掉的毛巾，更被裝成一整袋堆放在門口，火調人員和店內負責人進到店內勘驗，要了解起火原因，負責人低調表示，疑似是美容業者，將殘留精油的毛巾，大量塞在烘乾機烘乾，才導致意外。美容業者說：「我們只是單純的，洗這些東西而已，沒有放什麼東西，或者是做什麼事情，我們也是受害者，會不會是他自己，那邊散熱的部分有狀況。」民眾在烘衣服時，絕對要多留意，像是打火機等易燃物品，精油乾洗劑等等，都不能放進去一起烘乾，而烘乾過後的衣服，也避免長時間放在烘衣機，或是大量疊放在洗衣籃，有可能因為長時間蓄熱，引發火災。開南中學研發組長張丕白說：「所以最可疑的應該是精油，因為精油的裡面的，那種有機溶劑呢，有的那個燃點，或是那個著火點比較低，所以就會造成燃燒的現象。」自助洗衣機店，烘衣機起火，以往就曾發生過，民眾下次要使用，也要多留一份心，才能避免類似情形再次上演。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前
高市府導入AI助攻傳產深度轉型！獲「2025天下城市治理卓越獎」肯定
高雄市政府攜手全台最大產業加速器StarFab推動「建構亞灣創新生態系計畫」，鏈結 NVIDIA Inception計畫強化AI技術支援，導入國家級算力資源（Taipei-1)，協助47家高雄鋼鐵、金屬加工、紡織、石化及光電等產業企業與新創團隊合作，引入AI技術，協助傳統產業創新升級，數位與淨零轉型，並於今(114)年度以「打造 AI 產業生態系經濟與永續共榮」為主題，獲得「2025天下城市卓越獎三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
吳建志9點爬梳光復鄉災情政治脈絡 轟民進黨操弄認知作戰
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導 馬太鞍堰塞湖發生至今已逾35日，花蓮縣議員吳建志今（30）日以事件發生的時間序提，出民進黨政府應變災害方式，並痛批其刻意以媒體側翼護航，發動認知作戰，致使輿論對花蓮縣政府不利，影響救災；再者，他也舉多項實例，如行政院長卓榮泰扭頭走人，中央救災失職，並指民進黨鋪天蓋地操作認知作戰，足見民進黨為了政治毫無同理心，也完全不...匯流新聞網 ・ 16 小時前
〈港股盤後〉市場失望川習會沒聯合聲明 恒指收跌0.24% 恒科下挫0.7%
香港股市周四 (30 日) 在重陽節假期後恢復交易，三大指數開高走低，終場同步收黑，恒生指數(HSI) 收跌 0.24% 至 26282.69 點，恒生科技指數 (鉅亨網 ・ 16 小時前
前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意
政治中心／林靜、楊柏玨 台北報導前新北市議員、現任議員張維倩的父親張瑞山，這個月18號逝世，享壽71歲，今（30號）舉辦告別式，包含總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、北市副市長李四川及立委蘇巧慧等人都到了，現場冠蓋雲集，蘇貞昌致詞時，特別提到感謝他一生為台灣、新北努力打拼的貢獻。民視 ・ 15 小時前
持續喊話中央禁廚餘養豬 張麗善：防疫不應被8%豬隻綁架
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 全台各縣市正面對非洲豬瘟持續威脅與衝擊，雲林縣長張麗善今（30）日於議會接受議員廖偉晴質詢時重申，中央政府應展現「全面杜絕非洲豬瘟」的決心，禁止廚餘進入養豬場，避免僅占全國約8%的廚餘養豬場成為防疫破口。她同時呼籲中央，同步推動一縣市一廚餘資源化處理廠，「讓廚餘變肥料、肥料養土地」，將此次防疫危機變成產業轉型升級、環...匯流新聞網 ・ 15 小時前
台光電受惠AI業績再創高 連3季賺逾1股本
（中央社記者江明晏台北30日電）銅箔基板（CCL）大廠台光電受惠AI關鍵材料需求強勁，業績續創歷史新高，隨高階伺服器及交換器出貨暢旺，加上電子旺季效應，第3季每股盈餘11.19元，已連3季賺逾1個股本。中央社 ・ 15 小時前
長華*Q3三率三升 前3季1.49元
【記者柯安聰台北報導】長華*（8070）公布2025年第3季營運成果，自結單季合併營收為49.9億元，為連續第6個季度走揚；毛利率、營益率、淨利率均較上季同步走揚，展現穩健營運與良好獲利體質；歸屬業主...自立晚報 ・ 15 小時前
2028不一定推盧秀燕？鄭麗文：還有這兩人
[NOWnews今日新聞]國民黨準黨主席鄭麗文即將上任，面對2028大選，過去多人都認為台中市長盧秀燕是最強母雞，不過鄭麗文卻說，「恐怕不只一位」，引發議論。鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時表...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
被周玉蔻酸「髒又醜」王世堅皺眉回這句
[NOWnews今日新聞]民進黨積極布局2026地方選戰，在台北市長人選上，名嘴周玉蔻今（29）日表示，「民進黨會提名沈伯洋參選台北巿長嗎？我猜不會！」更大酸綠委王世堅「醜又髒」。對此，王世堅受訪時回...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
民眾黨曝首波議員提名名單 黃國昌這樣期許
[NOWnews今日新聞]台灣民眾黨今(29)日舉辦中央委員會，會中核定選決會通過之2026年直轄市、縣市第一波議員提名名單，被提名人包括台北市士林北投區黃瀞瑩、內湖南港區陳宥丞、中山大同區林珍羽、大...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民進黨近期陸續拍板2026縣市長人選，其中高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩，將面臨「4搶1」提名大戰。正國會掌門人、外交部長林佳龍昨（29）日震撼表態，力挺同派系林岱樺，並為其宣傳造勢晚會，引發討論。對此，高雄市長陳其邁今（30）日回應，尊重初選機制，也尊重選對會布局與協調。林佳龍昨晚突然於臉書發文，表態支持林岱樺，並誇讚其「深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取」，獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。因此，他邀請市民站出來為高雄加油，更幫忙宣傳林岱樺將於岡山舉行的造勢晚會。對此，陳其邁表示，尊重黨內民主制度，且幾位候選人表現很有風度，最近都提出非常好的政策。他也強調，幾位立委過去在立法院是好同事，皆認真爭取並支持高雄預算。陳其邁認為，初選過程當中，隨著選舉節奏難免有快、有慢，也有不同布局，中央選對會則會負責協調相關事項。因此他尊重初選機制，也尊重選對會的布局跟協調。原文出處：快新聞／支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了 更多民視新聞報導挺林岱樺參選高市長惹議 林佳龍：盼給她空間好好向支持者說明中國、北韓慘了？川普批准南韓造核動力潛艇 總統李在明談判成功行政院出手修法！故意殺人、兒虐致死判處無期或逾10年 不得假釋民視影音 ・ 19 小時前
鄭麗文中共附體 國民黨執政迷瘴
顏純鈎／香港作家，本文經授權，轉載自作者臉書鏡報 ・ 1 天前
英國出售20架「颱風戰機」給土耳其 近20年來最大訂單 減少對美軍武依賴 北約加強國防合作 對俄展現團結氣勢 白俄氣球侵犯空域 立陶宛控「混合攻擊」｜全球聊天室｜#鏡新聞
烏克蘭總統澤倫斯基28日表示，烏方已經準備好和談，將在這個星期與歐洲官員討論停火計畫的細節。但是在火力方面，進度也沒有放緩下來，除了日前和瑞典達成協議，將購買100架到150架的「獅鷲戰鬥機」，最近也在與法國討論，購買「飆風戰鬥機」的可能性；如果未來同時擁有F-16、獅鷲和飆風戰機，就能持續推動空軍現代化。另外現在歐洲國家，面對俄羅斯威脅之下，也在積極地強化武力、武裝自己。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
「川習會」誰在場？美中高層名單曝光 為何選在機場會談原因揭曉
美國總統川普與中國國家主席習近平今天（10/30）上午在南韓釜山展開會談，雙方各有六名官員陪同參與。太報 ・ 21 小時前
林佳龍挺林岱樺選高市長 邱議瑩：國家利益擺第一
台北市 / 綜合報導 外交部長林佳龍也是現在民進黨正國會派系掌門人，29日晚間發文力挺民進黨立委林岱樺，更表示她是「有為有守不貪不取」，包括其他正國會成員也先後發聲。對此，民進黨立委邱議瑩表示，從政者國家利益應放第一，最後才是派系跟個人，林岱樺則喊話，不要傷害我的朋友。一句「台灣加油」在深夜發酵，外交部長林佳龍在社群上公開支持，同屬正國會系統的林岱樺參選高雄市長，還寫下「有為有守不貪不取」，喊話高雄市民參加11月1日的造勢晚會，更在留言區分享林岱樺的主題曲「心酸的告白」。外交部長林佳龍說：「台灣是一個民主法治，而且很保障人權的社會，所以我們支持林岱樺委員，捍衛她自己的一個權利。」即便林岱樺深陷詐領助理費風波，但不只林佳龍全力相挺，同為正國會的立委黃秀芳八點半率先轉發，之後王義川陳秀寶也通通跟進，另外還有多名議員通通跟進，更打算出席造勢晚會。立委(民)邱議瑩說：「身為一個從政者，國家利益，台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人。」立委(民)林岱樺說：「岱樺可以接受任何的考驗，但請不要傷害我的朋友，萬千磨難終將還我清白。」正國會動作積極除了要替林岱樺周六造勢之外，攤開民進黨2026選對會第一波縣市首長提名。台中市民進黨推出的，何欣純屬於新潮流，宜蘭縣則是有親賴的律師林國漳，嘉義市民進黨立委王美惠，屬於英系，至於台東縣陳瑩雖然屬於正國會，卻是各派系共識，另外新北雖然還沒公布，蘇系的蘇巧慧也幾乎訂於一尊。只是林佳龍發文時間點，隔天就是川習會登場再加上又身兼外交部長，也一度惹議，立委(民)賴瑞隆說：「這部分我們尊重，因為每個人都有各自的一些思考跟他的交情。」綠營港都初選四搶一，有志大位者兄弟登山各自努力。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前
中國立案調查沈伯洋 民進黨怒斥「紅色恐怖」：威嚇台灣、危害區域和平
中共國台辦去年10月將立委沈伯洋列入「台獨頑固分子」清單；本月28日，中共紅色恐怖再度出手，透過重慶公安局援引《中華人民共和國刑法》及「懲獨22條」以沈伯洋透過建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動為由，對沈伯洋立案偵查，隨後國台辦還聲稱這是「反對台獨、維護統一」的正義之舉。對此，民進黨中國部今（30）日表示，這真是荒謬至極、非常可惡的行動。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前