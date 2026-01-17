人權組織稱伊朗示威喪生人數已逾3000 斷網逾8天之後緩慢恢復

在神權政府大力鎮壓之下，伊朗境內反政府示威潮似乎已平息，圖為德黑蘭一處街道上的情形。（美聯社）



在伊朗神權政府大舉暴力鎮壓之下，人權組織17日表示在示威潮期間已有超過3000人喪生，且網路遭到德黑蘭當局阻斷迄今已超過8天，雖然通訊有所恢復但速度「極為緩慢」；於此同時，流亡海外的前伊朗國王之子，出面呼籲國際社會加強對德黑蘭施壓的力道，並且聲稱伊朗軍方內部有「大批人士」向他表達效忠，強調自己具有接手治理的能力。

路透報導指出，根據總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency, HRANA）表示，根據可靠資訊已經確認有3090人在伊朗反政府示威期間身亡，其中有2885名示威者，且當局大力鎮壓，已使得抗議潮幾乎平息。

廣告 廣告

報導表示根據多位居住在德黑蘭的伊朗民眾表示，當地情勢趨緩已有4天左右的時間，大量無人機在該城市上空不斷盤旋，且15日、16日都未再出現大規模的抗議行動；居住在北部城市的居民也表示，當地的街道已恢復往日的平靜。

即便示威已在鐵腕鎮壓下消停，但是德黑蘭當局迄今仍未將網路通訊恢復，網路監控組織NetBlocks透過社群平台X發文，表示在歷經200小時的斷網之後，伊朗網路連線在17日早晨出現了稍微恢復的跡象，不過整體連線情形仍然只有正常的2%左右，似乎凸顯出伊朗政府仍然有意抑制境內資訊傳播，以及與外界訊息交換的情形。

遭推翻的伊朗巴勒維王朝後裔芮沙．巴勒維，16日舉行記者會，聲稱伊朗軍方與安全單位有大批人士向其表忠，呼籲國際社會擴大對德黑蘭的施壓。（美聯社）

在此同時，前伊朗國王之子芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi），16日出面敦促國際強化對德黑蘭政權施壓，協助示威者推翻神權統治；在記者會上，巴勒維更表示伊朗軍方以及安全部隊有「大批人士」私下向他傳達效忠的意願，藉此強調自己具有穩定伊朗動盪局面的優勢，可以確保國家平穩過渡。

因此，巴勒維宣稱「我將返回伊朗」，不過並未提供包括時間或是方式的具體細節。報導指出，美國總統川普（Donald Trump）雖然表達有意干預伊朗局勢、支持反政府示威的態度，但是在本週對於巴勒維是否能在伊朗國內獲得支持提出質疑，根據不具名美國官員透露，巴勒維曾於上週末，與白宮特使魏科夫（Steve Witkoff）會面，但是不清出兩人討論的內容。

在記者會上，巴勒維表示在其領導下，伊朗將採民主體制，並且和包括以色列在內的區域國家維持友好關係；報導指出，巴勒維曾於2023年前往以色列訪問，並且與總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）以及其他內閣官員會面。

不過現年65歲的巴勒維，在1979年伊朗爆發伊斯蘭宗教革命，推翻巴勒維王朝政權之前，就已居住在海外，與伊朗本土的聯繫並不深，因此外界始終對其是否能領導伊朗人民推翻神權政府統治表達高度懷疑。

更多上報報導

神權政府強力壓制大規模示威 FT：恐已發生「伊朗版天安門事件」

中東國家屢勸川普勿打伊朗 美軍打擊恐引區域衝突也無法推翻政權

血腥鎮壓與斷網手段疑奏效 伊朗境內示威聲浪趨弱