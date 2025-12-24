人權組織通報地中海移民船難116死 待官方核實

（中央社記者黃雅詩羅馬24日專電）平安夜傳出移民悲歌，地中海救援熱線「警報電話」（Alarm Phone）今天表示，據報有一艘載著117名移民的船隻在海上翻覆，僅1人在北非突尼西亞獲救。目前義大利海警單位尚未確認這起事故。

專門接聽遇險移民電話的「警報電話」組織發布書面聲明表示，19日接獲通報，有一艘移民船18日從利比亞港口Zuwara（祖瓦拉）出發，該組織多次嘗試用衛星電話聯繫這艘移民船未果。

「警報電話」指出，12月21日晚間，該組織收到消息，突尼西亞漁民在一艘木船上發現1名倖存者，此人表示自己2天前從祖瓦拉出發，是船難唯一倖存者。

「警報電話」表示，根據倖存者描述，該船出發僅幾個小時後，天氣就急劇惡化，風速高達每小時40公里。由於倖存者狀態非常虛弱，還無法說明事故詳細經過，這名倖存者被漁民送往突尼西亞的一家醫院。

「警報電話」指出，利比亞和突尼西亞海岸警衛隊都表示，這2天沒有拯救任何人上岸，近日天氣惡劣，尤其18至19日夜間根本無法出海，這段期間也沒有任何來自利比亞的移民船抵達義大利南境蘭佩杜薩島（Lampedusa），因此目前這起意外事故尚未獲得官方單位證實。（編輯：張芷瑄）1141225