人權組織：孟加拉學運推翻政府1年來 近300人喪命於政黨暴力

孟加拉人權組織今天(2日)表示，自從學生領導的抗議活動推翻獨裁前領導人總理哈希納(Sheikh Hasina)以來，近300人在過去1年內的政治暴力中喪生。

總部位於達卡的人權組織奧迪卡人權基金會(Odhikar)發布的一份報告稱，從2024年8月哈希納在大規模抗議中逃往印度，至2025年9月，至少有281人在涉及政黨的暴力衝突中喪生。

此外，上週發布的這份季度報告還指出，另有40名疑涉嫌犯罪的人遭到法外處決，並有153人被私刑處死。

奧迪卡人權基金會主任埃蘭(ASM Nasiruddin Elan)表示，自哈希納政府下台以來人權狀況有所改善，但執法機構仍未受到問責。

埃蘭告訴法新社說：「是的，我們沒有看到像哈希納執政時期，那樣頻繁發生的法外處決或強迫失踪，但在羈押期間死亡、賄賂和騷擾受害者的現象仍然存在。」

他說，一些「無辜民眾」僅因為被指控與哈希納的政黨，即現已被取締的人民聯盟黨( Awami League)有所牽連，就淪為暴行的受害者。

在哈希納執政的15年間，這個南亞國家的人權遭到廣泛侵犯，包括大規模拘留和法外處決其政治對手。

Odhikar的報告也指出，自哈希納下台以來的一年裡，許多人無論其經濟或社會地位如何，都成為被政黨敲詐勒索的受害者。其中包括孟加拉民族主義黨(Bangladesh Nationalist Party)，該黨被看好有望贏得2026年2月的大選，以及被認為是推翻哈希納大規模抗議活動的發起者的學生團體「學生反歧視運動」(Students Against Discrimination)。孟加拉最大的伊斯蘭政黨伊斯蘭黨(Jamaat-e-Islami)也在這份報告中被列入敲詐勒索民眾的名單。

奧迪卡人權基金會也表示，在此期間，暴民攻擊事件相對頻繁，主要原因是警力不足。

報告指出：「警察被利用來實現黨派利益，並被免除懲罰與責任，最終導致他們殺害和虐待與反對派有關的活動人士。」報告稱，哈希納下台後，「警察基本上失去了職能。」

孟加拉臨時政府和任何政黨都尚未對該份報告作出回應。