人權與永續如何並進？華山論壇聚焦正義與制度反思

▲良心與誠實，是指引人類面對自己與世界的一盞明燈。與會貴賓雙手抱於胸前，表達對良心的守護與承諾。

沒有正義，就難以落實人權；人權無法保障，永續發展亦無從談起。臺灣財經刑法研究學會昨（十九）日於華山一九一四文化創意產業園區中7A館舉辦「人權vs永續」及「正義：永續社會的最後一塊關鍵拼圖」論壇，邀集學者專家、青年代表與公民社會成員，從制度面探討人權保障與民主治理的關鍵課題。

與會者指出，臺灣完成民主轉型後，部分法律與行政制度仍殘留後威權時期餘毒，導致人權救濟機制未能充分發揮。若制度缺乏檢討與修正，人權便可能淪為口號，亦不利於社會的長遠永續。

論壇亦以太極門一二一九事件邁入三十年，作為人權保障反思的案例之一。太極門掌門人洪道子博士致詞指出，人權天賦，天道無私，人人有自由選擇其歸屬與覺醒之道的權利，不應被以任何形式剝奪或破壞，包括來自國家公權力的侵害，這正是人權的核心價值所在。「良心與誠實」是人類內心面對自己以及所有人事物的一盞明燈，無論個人或公權力，點亮心燈才能走向光明、看見天光，良心行政才能民安國富。

淡江大學教授張家麟指出，良心是人權的根本，人權真正落實，才能促進公民社會與地球的永續發展。他引用英國哲學家霍布斯（Thomas Hobbes）的「李維坦」概念，形容國家權力若失去良心，往往成為傷害人民的工具。

實踐大學教授蔡政安指出，臺灣雖於一九九二年後進入民主體制，但威權遺毒仍存在於制度中，形成「後威權」現象。太極門案發生於一九九六年，是典型的人權案件，但《轉型正義條例》卻未適用於一九九二年後的人權案件，暴露後威權體制的遺毒。他批評行政程序法第一一七條僅限制主管機關、排除人民權利，第一二八條又對新證據設下時效，導致行政與司法救濟雙重失靈，使諸多冤案無法平反。他主張修法，讓人權案件不受時效限制，落實人民與政府平等，實現人權立國。

國家特殊災害防救專家顧問劉明哲博士，指出人權侵害如同災害，若制度風險未在「減災」階段被正視，終將釀成長期傷害。他揭示媒體抹黑、羈押濫權、冗長司法與萬年不死假稅單為四大侵犯人權密室，強調唯有落實行政程序法、改革稅制與引入良心審判，才能解鎖密室黑箱，實現人權、正義與永續。

主辦單位表示，透過制度反思與案例檢視，呼籲政府補強人權保障機制。唯有讓良心成為公權力的指引，正義才能真正落實，人權與永續發展也才能從理念走向實踐。