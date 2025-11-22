人權藝術生活節登場 王時思：時時刻刻守護自由

（中央社記者邱祖胤台北22日電）「2025人權藝術生活節」今天在「白色恐怖景美紀念園區」登場，文化部政務次長王時思表示，對自由的守護不應只在特定的紀念日，而是每一刻的理解與實踐。

王時思致詞表示，人權館本是一個非常沉重的場域，它背負了在台灣歷史上非常黑暗的記憶，透過「人權藝術生活節」的舉辦，以音樂、舞蹈、劇場、視覺等多元藝術文化形式介入。

王時思表示，藝術跟文化只有在自由的土壤、自由的人群裡才能充分發展，「我們希望不是只有在特定的日子才記得這些受難前輩的付出及努力，而是在生活裡的每一刻都能記得今天我們之所以能夠自由的生活，都是因為前人的付出與犧牲」。

政治受難者前輩楊碧川致詞表示，他當初遭受審訊時，只是3天3夜沒睡就已無法承受，但更多的痛苦卻是被強加的指控。楊碧川提醒年輕一代，「你們所不知道的苦難，我們可能都幫你們擔起來了，希望未來我們的子孫能真正過到幸福的日子。」

策展人林宏璋表示，這次人權藝術生活節以「平等自由」作為核心理念，通過藝術與政治的連通，讓那些曾被壓抑的聲音不再只是他人的故事，而能真正走入生活，促使每一位參與者都能從被動的觀眾，轉化為思考者、行動者，成為故事的主體。

林宏璋表示，「未竟之路」是展演藝術的政治行動，強調主動參與，打破觀看跟表演的界線，鬆動劇場跟社會的階層，並利用眾聲去想像未來，讓未來成為你我彼此共同的想像。

今天在「白色恐怖景美紀念園區」同步展出攝影家劉振祥「台上街上：劉振祥的社會劇場檔案」視覺展，劉振祥表示，現場展出的照片是他自1990年代開始從事台灣街頭活動的紀錄，如「劇場不服從運動」，如1993年劇場人在街頭演出「平反二二八」，在事件發生現場演出，聲援「自立報系」活動，以及中興橋拆除之前，藝術家在原地以行動演出突顯「雛妓」議題。

相對於「街頭記錄」以黑白影像為主，展區另一片照片牆特別以這次生活節的表演節目為主，以表演者在園區的互動及演出，呈現當代社會與白色恐怖園區對話的可能性。

「2025人權藝術生活節」即日起至12月14日在白色恐怖景美紀念園區展出。（編輯：張銘坤）1141122