人權藝術生活節 攝影家劉振祥參展（2） (圖)
2025人權藝術生活節22日在白色恐怖景美紀念園區正式開幕，參展攝影家劉振祥以「台上街上：劉振祥的社會劇場檔案」為主題推出視覺藝術展，以劇場語彙呈現社會議題與公共現場影像。
中央社記者鄭清元攝 114年11月22日
