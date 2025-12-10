人權處力求系統性推動轉型正義 公私協作機制規劃中

行政院人權及轉型正義處(簡稱人權處)自2022年起連續3年舉辦人權日國際研討會，今年研討會主題是「歷史記憶與民主深化：台灣轉型正義經驗與國際對話」。人權處處長賴俊兆今天(10日)在會中表示，行政院正在規劃推動轉型正義的公私協作機制，最快在今年底、明年初對外公布。

今天是2025人權日國際研討會第二天，行政院人權處處長賴俊兆表示，促轉會完成階段性任務之後，人權處承接了促轉會的工作。他不諱言這段時間推動轉型正義遇到一些困難，但困難不是藉口，為了讓大眾對當前台灣民主威脅風險有更深刻的了解、深化民主韌性，目前人權處已規劃兩大未來工作方向，分別是建立公私協力機制以及強化國際交流。

廣告 廣告

關於公私協力機制的建立，賴俊兆表示，在本次研討會能聽到西班牙、德國、南韓、立陶宛、波蘭及捷克等各國轉型正義的推動現況，人權處將從中汲取經驗，建立更具系統性的轉型正義推動方式、公私協力機制與合作平台。他說：『(原音)我想可能也是在行政院這邊、院的高度底下，我們跨部會整合有比較清楚的策略，透過我們穩定的資源的提供，跟民間比較是一個合作的方式，取代以往可能比較是單向式的...由政府發動、民間來投標、補助等等這樣的方式，這個是我們現在正在進行中的規劃，我想，可能很快...接下來年底、甚至明年初也會來跟民間的夥伴來做報告。』

賴俊兆也指出，當國內推動轉型正義遇到現實上的困難時，如果可以借鏡國際案例，互相交流參照、找到解方，將有助於轉型正義推動工作穩定向前走，因此，未來政府會持續加強國際交流，他也誠摯邀請各界持續給予各種提醒、指教，人權處將認真以對、努力把工作做好。

國立台灣大學政治學系教授黃長玲也表示，台灣推動轉型正義其實已經有一些成果，政府的努力非常重要、不可或缺，而民間的持續關注則是推著政府往前走的重要力量來源。她並援引比較政治思維指出台灣不能閉門造車，表示「如果你只了解台灣，你其實並不了解台灣」。她認為參照國際經驗有其重要性，因此，對於人權處把強化國際交流列為重點工作方向，她樂觀其成。