人權觀察：全球民主倒退40年 美國正轉向威權主義

國際非政府組織「人權觀察」(Human Rights Watch)今天(4日)發布「2026世界人權報告」(World Report 2026)，其中多項指標顯示全球民主已下降至40年來的最低水平，同時在川普的執政下，美國正逐漸轉變成威權國家。

法新社報導，人權觀察組織表示，全球人權情況原本就因中國與俄羅斯政權而陷入倒退，隨著川普重返白宮，更加劇了這一趨勢。該報告以美國聯邦政府部署國民兵、強硬掃蕩移民的行動為例，指出川普在美國民眾面前展現了「對人權的公然漠視與嚴重侵犯」，這樣的景象在過去的人權報告中難以想像。

此外，川普政府一再對政敵與站在對立面的前政府官員採取報復行動，並企圖擴大行政權、削弱民主的制衡機制，這些做法「促使美國斷然轉向威權主義」。

人權觀察表示，多項指標顯示當前的民主已倒退至1985年、蘇聯尚未解體前的水平，「俄羅斯與中國現在的自由度低於20年前，美國也是」。

這份長達529頁的報告與美國國務院近期發布的人權報告形成鮮明對比。國務院報告淡化了對川普友好國家的批評，例如稱薩爾瓦多2024年「沒有傳出重大侵害人權事件」。

然而，人權觀察表示，在幫派暴力明顯降溫的情況下，2025年薩爾瓦多當局仍以殘酷手段打擊幫派份子，包括施以任意拘留、強迫失蹤及酷刑。

該報告也重申對以色列的指控，稱該國在加薩對巴勒斯坦人犯下「反人類罪、種族滅絕及種族清洗」。報告指出，以色列當局在2025年的行動中進一步升級暴行，進行了大規模殺戮、致殘、斷絕食物、摧毀巴人家園並導致其流離失所，程度「在以巴近代史上前所未見」。