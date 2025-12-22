人權電影獎得獎作品放映 在影像中展開思考關懷人權議題

【記者蔡富丞/綜合報導】國家人權博物館昨（21）日在景美園區舉辦人權電影放映會最終場放映活動「失語的白色年代」，播放本年度「人權電影獎」社會組的首獎及優選作品，分別為隋淑芬執導的《五花肉》及蔣煥民、孫曉彤共同製作的《尋寶的人》，並於映後舉辦座談，邀請導演分享創作靈感及幕後故事，《尋寶的人》被拍攝主角國家文藝獎得主梅丁衍亦親臨現場，與現場觀眾進行交流。

人權電影獎得獎作品放映 在影像中展開思考關懷人權議題

《尋寶的人》透過國家文藝獎得主梅丁衍長年追尋白色恐怖受難者、同時也是木刻版畫家黃榮燦生命經歷的過程，勾勒一段藝術家研究藝術家的創作旅程。共同導演孫曉彤曾提到，外界多半從藝術成就的角度認識梅丁衍，卻較少注意到他多年來獨自投入白色恐怖受難者研究的行動。對梅丁衍而言，「回顧只是創作的開始」，而影片也試圖從創作者的視角出發，呈現藝術如何成為發聲表態的途徑，並凸顯創作本身所具有的社會意義。

廣告 廣告

人權電影獎得獎作品放映 在影像中展開思考關懷人權議題

《五花肉》則以孩童視角帶出父親被捕、母親「以肉易肉」的秘密，從中描繪60年代白色恐怖的政治政治氛圍與普遍貧窮的社會現象。導演隋淑芬的故事發想來自身旁長輩的兒時經驗，並參雜她自己無憂天真的童年與父親被誣告入獄的經歷，以此交織而成。隋淑芬形容，她想雕刻過去那個年代裡辛苦的人們，以及他們蒼白、徬徨、曾經恐懼的臉孔，「呈現那個時代面臨風雨的每一個肌理。」

人權電影放映會一共舉辦三場系列活動，分別播放人權電影獎6部得獎作品。首場活動於7日舉行，以「生命的抉擇」為題，播放陳俊維導演的紀錄短片《哥哥死後去了哪裡》及李家驊執導的劇情短片《薄荷涼菸》，從生命消逝的議題出發，帶出對於信仰自由、司法正義與人性尊嚴的辯證；14日進行第二場放映，以「島上的異鄉者」為主題，播放顏齊瑩導演製作的《再見大我》，以及黃勇嵻執導的《留學生》，從榮民、外配、迫遷移居到留學打工的勞動人權等議題，共同照見對於社會弱勢群體的關懷。

人權館今年將人權影展轉型為電影節，並首度舉辦「人權電影獎」，設置「青年組」與「社會組」兩大競賽單元，發掘富含人權思考的優秀電影作品，並頒發獎狀與獎金給6部得獎作品，期能吸引更多影像工作者投入創作人權電影，豐富人權議題的內涵；也希望藉由這系列的放映推廣活動，讓更多觀眾看見臺灣在人權議題電影創作上的優異表現。