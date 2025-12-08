人權館推《景美看守所辦公空間復原展》還原白色恐怖監控的歷史拼圖

《景美看守所辦公空間復原及展示》常設展，透過各式檔案及物件，考證並還原歷史場景。 圖：國家人權博物館提供

[Newtalk新聞] 國家人權博物館推出《景美看守所辦公空間復原及展示》常設展，即日起於白色恐怖景美紀念園區仁愛樓二樓展出，透過當年看守所的視角，了解威權統治時期當局對於「政治犯」的人身自由限制與思想管控，反思轉型正義對於個人，乃至整個社會的影響與意義。

《景美看守所辦公空間復原及展示》常設展，6日舉行專場導覽，近40名民眾報名參加，包括政治受難者黃瑞麟全家以及政治受難者家屬歐陽煇美，一同成為首批見證白色恐怖時期景美看守所管理空間的參觀者。

廣告 廣告

人權館說明，景美看守所(現白色恐怖景美紀念園區仁愛樓)於1968年6月至1992年7月，曾作為台灣警備總司令部軍法處看守所，在白色恐怖時期主要羈押及關押政治犯。看守所二樓北側是景美看守所職員及主管辦公場所，承警備總司令部軍法處之命，負責戒護管理在押政治犯，並施以規訓感化。



自二樓沿著北側走廊，依序設有收發室、職員辦公室、輔導長室、副所長室、所長室、播音室、盥洗室。所方監控並調節收容人的身體與精神狀態，除了生活作息、獄中表現、特殊事蹟，並藉由與親友面會、通信內容的監看、監聽、跟監及感訓考核等方式，掌控被關押的政治受難者的身心靈狀態。

人權館表示，此常設展歷經訪談看守所前所長黃福周及爬梳政治受難者陳中統日記與口述歷史紀錄，以及調閱及比對大量官方檔案後，還原當時看守所辦公空間歷史場景，並增加展示諸多政治檔案及政治受難者珍貴物件，揭露政治受難者在戒嚴體制權力下被壓迫的人性幽微，以及所方權力貫穿仁愛樓的各個面向，以對映出獄中政治受難者被限縮的人身與思想自由。

展覽還原1970至1980年代景美看守所辦公空間歷史場景氛圍，其中部分場景物件來自《星空下的黑潮島嶼》，特別感謝客家電視台無償捐贈人權館使用，讓經過考證的珍貴物件延續其意義，持續回饋社會大眾。

展覽除復原辦公空間，也加入許多重點展件，包括政治受難者提供的珍貴獄中照片及家書、吳義男與姚勤於看守所內的結婚照、政治受難者身份簿、所內管理制度相關文件、蔡添樹逃獄事件檔案、34位於景美看守時期所遭判刑並槍決的政治受難者名單，並首次在景美園區揭露六次東安演習檔案，以及移送至泰源及綠島感訓監獄的409位政治受看者名單。人權館期盼民眾一同走入歷史場景，共同找尋曾被遺落的歷史拼圖。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台2線連環追撞車禍！大貨車失控衝對向車道1死1傷

(影) 共同防禦條款恐「失效」! 美戰略轉印太 北約緊急接管快速反應部隊

參觀民眾仔細翻閱東安演習歷年來政治受難者的移送名單。 圖：國家人權博物館提供