人權館舉辦《大濛》特映會 受難者及家屬共憶走過白色恐怖的重生之路

受難者家屬藍芸若於映後分享父親遭槍決後，遺體被送去國防醫學院，預備作為醫學系學生大體解剖教學之用，是電影裡的真實。 圖：國家人權博物館提供

[Newtalk新聞] 國家人權博物館28日舉辦金馬獎最佳劇情片《大濛》特映會，邀請政治受難者及其家屬觀影，導演陳玉勳表示，期待社會大眾透過影像敘事，一同看見台灣這塊土地所承載的記憶痕跡，與白色恐怖創傷後的重生之路。

為鼓勵影視工作者以台灣走過威權後的自由民主重生經驗為創作題材，透過影像來促進轉型正義與社會之間的溝通，人權館28日於台北市西門町真善美劇院舉辦《大濛》特映會，國家人權博物館館長洪世芳、國家人權委員會委員高涌誠、葉大華、林郁容、行政院人權及轉型正義處處長賴俊兆、政治受難者前輩張則周、高金郎、許晴富、陳欽生、蔡金鏗及家屬等出席觀影，導演陳玉勳特地在映前到場致意。

陳玉勳導演表示，《大濛》不只是一部有關台灣白色恐怖的故事，更是一段尋找歷史雲霧裡的公道之旅。雖然真實悲劇裡的人物很多都已犧牲消逝，但是白恐陰影下的小人物仍然設法存活，努力找尋重生之路。這部電影籌拍多年，為了重現70年前的台灣，布景、美術、服裝、造型都用心考證，光是後製就耗時兩年，對於幕前幕後團隊的任勞任怨，以及文史研究者全力支持提供第一手田調，他深表感激。

陳玉勳導演也向在場受難者前輩及家屬致意，表示因為有無數的受難者前輩將生命幻化成水霧，有些選擇在天空自由翱翔，有的則變成雨水持續滋潤台灣這片土壤，如今雲霧逐步散去，眼前即是我們共同的未來。



映後不少受難者及家屬表達對於片中故事的共鳴，其中，受難者鄭淑媛前輩、受難者家屬歐陽煇美老師，都親歷1950年代發生於嘉義的白色恐怖，恰和劇中女主角阿月的遭遇相互輝映。此外，受難者家屬藍芸若的父親藍明谷前輩遭槍決後，遺體被送去國防醫學院，泡在福馬林池內，準備作為醫學系學生大體解剖教學之用，類此經驗也在《大濛》劇中形成令人動容的戲劇張力。



《大濛》以1950年代白色恐怖為背景，講述一名知識青年因為涉及叛亂而遭逮捕槍決後，胞妹阿月隻身從嘉義北上，打算領回哥哥屍體過程所發生的動人故事。一連串底層庶民無奈卻又發自內心的良善互助，展現台灣社會的愛與包容。兩小時多的劇情裡歡笑與淚水交織融合，將無數白恐家庭的生命歷程躍然眼前。

人權館指出，歡迎想進一步探索白恐歷史的影視創作者和社會大眾，前往由人權館整合各種研究調查、檔案報告及口述紀錄等資料所建置的「國家人權記憶庫」網站，一起認識受難者當年追求公平正義與人權的初心，讓自由民主成為我們共同的根基。

《大濛》導演陳玉勳(圖中站立者)在映前到場致意。 圖：國家人權博物館提供