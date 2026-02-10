人權館首辦威權、轉型正義等研究徵件 3/13前受理

國家人權博物館致力於威權統治時期相關研究，今年首度展開研究徵件，鼓勵社會投入威權體制、政治案件、不義遺址、人權館館藏資源、文史調查及有關人權與轉型正義議題研究，期望能建立機制，鼓勵文史工作者、受難者家屬與相關領域專家投入史料搜集、口述歷史、調查研究，以追求歷史真相。

研究徵件分為「博、碩士學位論文撰寫培育」、「博、碩士學位論文出版」、「文史調查研究計畫」、「專題研究計畫」四類，並提供論文撰寫、文史研究最高新臺幣十萬元獎勵，優秀論文由人權館協助出版，跨年度研究計畫最高補助新臺幣二百萬元，研究徵件自即日起至115年3月13日受理，只要領有我國國民身分證、取得內政部移民署核發外僑居留證、我國依法設立公、私立各級學校及大專院校、依我國法令設立登記的非營利法人、團體組織、學術研究機構即可參加，歡迎年輕學者、專家學者、文史工作者、大專院校、學術機構團體投入，共同釐清、追求威權統治時期歷史真相。

相關徵件訊息可上國家人權博物館官網查詢，備妥相關文件後，可上文化部奬補助系統線上申請。