人權館《暗房與光：臺灣白色恐怖詩選》 榮獲Openbook好書獎年度中文創作大獎

【記者蔡富丞/綜合報導】2025 Openbook好書獎（21）日在臺北市西門紅樓舉辦頒獎典禮，國家人權博物館與雙囍出版合作出版的白色恐怖文學系列《暗房與光：臺灣白色恐怖詩選》，從2,209本書中脫穎而出，榮獲「年度中文創作大獎」。人權館館長洪世芳、詩選主編向陽及陳允元，以及出版社代表廖祿存主編獲邀上台，接下由臺大臺灣文學研究所蘇碩斌教授頒贈的獎座。

2025 Openbook好書獎針對2024年11月1日至2025年10月31日期間出版的書籍進行選書，經過初選、複選及決選，於12月1日公布得獎結果。Openbook好書獎是臺灣出版界的重要獎項，長期支持及鼓勵優秀作家與出版社，強調「好書，也是好看的書」。好書獎的選書不僅是一張閱讀指南，更是掌握社會脈動的關鍵鎖鑰。

《暗房與光：臺灣白色恐怖詩選》由向陽和陳允元主編，選入自跨語時代至兩千年以後新世代的67位詩人、總共171首涵蓋華語、台語、客語的詩作。決選評審曹馭博認為，「對恐懼的凝視、對真相的尋問，以及對自由的持續想像」是這些詩歌的共同主題。透過編選脈絡，讓過往作品重新被閱讀，從而發現「過去許多晦澀的作品中，其實暗藏玄機」。這本詩選最難能可貴的地方在於讓書寫成為抵抗遺忘、探索歷史空隙的工具，替未來留下「希望的火種」。

洪世芳館長領獎時表示，非常感佩在過往暗房年代中仍持續勇於發光的前輩與詩人，人權館自2017年便著手臺灣白色恐怖文學資料的彙整與研究工作，先後出版臺灣白色恐怖小說選《讓過去成為此刻》（2020）、散文選《靈魂與灰燼》（2021）及詩選《暗房與光》（2025）未來也將持續透過各式文學出版，提供社會對於臺灣人權歷史發展歷程的靈活視野與多元的理解管道。

主編向陽老師致詞時分享編輯過程讓他回想起學生時期被禁止說方言、在報社因編輯工作而遭約談的年代，並以書名《暗房與光》為喻，提醒「有光滲進來才能看到真相」，期許社會應借鑑歷史；主編陳允元為讀者朗讀詩人林亨泰的詩作〈安全〉，傳達自由得來的不易；雙囍出版社主編廖祿存則分享編輯期間閱讀到檔案，也讓朋友得以知悉家族長輩遇難相關資料，鼓勵大家來閱讀這本詩選，透過閱讀來傾聽歷史、打造未來。

人權館表示，12月底將出版原住民族作家利格拉樂．阿𡠄（Liglav A-wu）在人權館擔任駐館藝術家時醞釀的創作《隱隱微光》，以及陳欽生前輩全新華語回憶錄《謊言．真相 陳欽生生命故事》，此外，也將緊急再刷廣受歡迎的《高一生獄中家書》，邀請大家一起藉由閱讀，穿過歷史長廊，走向有光的未來。

作者：曹開、明哲 等著；向陽、陳允元 選編 / 出版單位：國家人權博物館、雙囍出版

購買管道：全臺各書店通路皆有販售、可訂購