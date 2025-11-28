人次破8萬！新竹冬日童樂會 6米麵包超人最夯

「新竹冬日童樂會」開幕截至23日已經吸引超過8萬人次參訪，成為城市冬季亮點，其中最受歡迎的是全台首座高達6米的麵包超人氣偶，可供小朋友進入彈跳玩樂，因應人潮，現場工作人員也仔細解釋規則，維護孩童安全。

巨大麵包超人坐落在新竹冬日童樂會，呈現在大小朋友眼前，超級卡哇伊。

高達6米的麵包超人大型氣模遊具，還能夠進去他的肚子裡，光聽到這小朋友都快等不及，但等一下開始玩之前，要先請現場工作人員教學。

只有10歲加上身高130公分以下的小朋友可以進入體驗，考量安全，工作人員在現場把關人潮，也引導動線。

民眾：「我覺得不錯啊，就是有機會讓小朋友看到喜歡的東西。」

民眾：「規劃蠻好的。」

新竹市府首次推出「新竹冬日童樂會」，首屆就邀請日本人氣角色「麵包超人」，設置在新竹東門城廣場，孩子們可在彈跳床上盡情玩樂，感受滿滿童趣，也成為市民拍照打卡的新熱點，截至23日前已經突破8萬人次參訪。

活動將到11/30日，新竹市府城銷處補充，今年新竹冬日童樂會，以親子同樂為核心，除了6米高麵包超人是台灣首度展出，現場還有一系列親子活動，包括AR互動科技跟主題裝置拍照區，讓大小朋友都能盡情享受冬日歡樂。

